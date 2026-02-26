أفكار واشنطن «الإبداعية».. هل تنهي حرب أوكرانيا؟

يتحدث المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف عن «العديد من الأفكار الإبداعية»، التي طرحها خلال المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية، حيث تنعقد جولة جديدة من المحادثات الثلاثية في جنيف اليوم، من دون أن يوضح آفاق النجاح في تحويل هذه الأفكار إلى حلول تنهي الحرب.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ويتكوف قوله، خلال كلمة ألقاها في منتدى أوكراني: «هناك العديد من الأفكار الإبداعية المطروحة، التي لا يمكنني مناقشتها اليوم، لأن ذلك قد يكون غير مناسب»، ووفقاً له فإن هذه الأفكار «واقعية ومعقولة». وأضاف: «وحتى لو لم تنجح هذه المحاولات، فهذا لا يعني أننا لا نحاول».

وعقدت الجولة الأخيرة من المحادثات الثلاثية، بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير.

وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، إلى إحراز تقدم في المحادثات.

ولم يستبعد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إمكانية أن تستخدم أوروبا آلية مشابهة للمادة الخامسة من معاهدة الدفاع الجماعي لحلف الناتو كونها ضمانة أمنية لأوكرانيا.

ضمانات أمنية

وأعرب ويتكوف عن اعتقاده أن أوروبا تقدم ضمانات أمنية كثيرة، موضحاً بالقول: «أعتقد أن كل شيء يبدأ بآلية مشابهة للمادة الخامسة «من معاهدة الناتو» لأوكرانيا، وأعتقد أن هذه ضمانة قوية للغاية».

وكان ويتكوف قد أعلن في وقت سابق عزمه السفر إلى جنيف اليوم، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على برنامج لإعادة إعمار أوكرانيا، وعلى التحضيرات لاجتماع ثلاثي مع وفد روسي أوائل مارس المقبل، كما تلقى عمروف أيضاً تعليمات بمناقشة تفاصيل عملية جديدة لتبادل الأسرى. وفي وقت سابق، ذكر ويتكوف أنه وغاريد كوشنير سيعقدان اجتماعاً مع سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف في جنيف.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد جولة المحادثات في سويسرا اليوم، ضمن جهود السلام، التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين أوكرانيا وروسيا. وصرح للصحافيين قائلاً: «تحدثت للتو مع (كبير المفاوضين) رستم عمروف، الذي سوف يلتقي مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر»، ومن المتوقع أن يشارك أيضاً وزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف.

تقدم ميداني

ميدانياً، واصل الجيش الروسي تقدمه على الجبهة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة غرافسكويه في مقاطعة خاركوف. وقالت في بيان: «نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة سيطرت وحدات من مجموعة قوات «الشمال» على بلدة غرافسكويه في مقاطعة خاركوف».

وأضافت: «اتخذت وحدات قوات مجموعة الجنوب الروسية خطوطاً ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وأوقعت خسائر في القوات والمعدات». وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه أحبط هجوماً خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، ضد قاعدة جوية عسكرية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا. وقال الجهاز في بيان، إنه «من خلال أنشطة البحث التشغيلية التي نفذت ثبُت أن شخصاً روسياً أقام اتصالاً استباقياً عبر برنامج واتس آب مع ممثل وزارة الدفاع في أوكرانيا».