تقديرات صادمة.. 588 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا





تسببت الحرب في أوكرانيا في خسائر مباشرة بقيمة 200 مليار دولار، كما أن تكاليف إعادة الإعمار ستكون بالمليارات، حسبما جاء في تقدير جديد صدر اليوم الاثنين قبل حلول الذكرى الرابعة لاندلاع الصراع .

ووفقا لتقرير مشترك بين البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية والأمم المتحدة، فإن ما بين بداية الحرب في 24 فبراير 2022 ونهاية ديسمبر العام الماضي، بلغ حجم الخسائر 1ر195 مليار دولار.

ومن المرجح أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار 7ر587 مليار دولار على مدار العشرة أعوام المقبلة.

وتحملت قطاعات الإسكان والنقل والبنية التحتية للطاقة الوطأة الكبرى للأضرار . وقدر الضرر الذي لحق بقطاع الإسكان بأكثر من 60 مليار دولار، وقطاع النقل بنحو 40 مليار دولار.

وجاء في التقرير " حتى 31 ديسمبر 2025، قد تدمر 14% من المساكن، مما أضر بأكثر من 3 ملايين أسرة".

ومن الناحية الجغرافية، تركزت الاضرار بصورة أساسية في أنحاء شرق أوكرانيا والمنطقة المحيطة بالعاصمة كييف. وتم تسجيل 75% من إجمالي الأضرار في مناطق الخطوط الأمامية.

وأشار التقرير إلى أن معظم الأموال اللازمة لإعادة الإعمار يجب أن تتجه إلى الإسكان والنقل والطاقة.

وكانت تكلفة إعادة الإعمار في آخر تقرير مماثل يتعلق بالفترة حتى نهاية 2024 قد بلغت 524 مليار دولار.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع مارتا كوس إن الكتلة الأوروبية " ستواصل القيام بدور رئيسي في دعم التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا من خلال حشد المزيد من الاستثمارات الخاصة و من خلال إطار عمل استثمارات أوكرانيا والتشجيع على الإصلاحات الرئيسية من خلال خطة أوكرانيا التي ستجذب الاستثمارات وتقرب أوكرانيا من الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي".

ووفقا للتقرير، فإنه تم جمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار منذ فبراير 2022، خاصة من أجل الإصلاحات الطارئة والمشاريع العاجلة الأخرى. ووفقا لإحصاءات سابقة للبنك الدولي، فقد تم جمع مساعدات مالية بقيمة 2ر88 مليار دولار في الفترة ما بين بدء الحرب ومنتصف يناير 2026.

وقال المفوض الأممي للشؤون الإنسانية ماتياس شمالي إن إعادة بناء أوكرانيا لا تتعلق فقط بالأموال. وأضاف" عودة اللاجئين وإعادة دمج المحاربين القدامى ومشاركة القوة العاملة النسائية ستشكل التعافي الاقتصادي بنفس قدر تدفق رؤوس الأموال وإعادة بناء البنية التحتية.