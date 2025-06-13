أوكرانيا وروسيا تتبادلان أسرى مرضى وجرحى

قال مسؤولون من أوكرانيا وروسيا، إن البلدين تبادلا مجموعة أخرى من الأسرى من الجنود المرضى والمصابين بجروح خطيرة، أمس.

وذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن جميع الجنود الأوكرانيين الذين تم تسلمهم بحاجة إلى الرعاية الطبية، وذلك في رسالة على تطبيق تلغرام، لم يتطرق فيها إلى تفاصيل حول الأعداد.

وأضاف زيلينسكي: «نواصل العمل لإعادة الجميع من الأسر الروسي.. نشكر كل من ساعد في جعل عمليات التبادل هذه أمراً ممكناً، ليكون بإمكان كل منهم العودة إلى وطنهم أوكرانيا».

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة من الجنود الروس عادت من أوكرانيا، وعبرت إلى روسيا البيضاء المجاورة، مضيفة: «يجري تقديم المساعدة النفسية والطبية اللازمة لهم».

بدوره، شدد وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيغا، أمس، على أن بلاده تسعى لإنهاء الحرب مع روسيا هذا العام، مكرراً الدعوة لزيادة الضغط على روسيا.

وأعلن سيبيغا أمام حلفائه الأوروبيين في منتدى أمني في روما: «نريد إنهاء هذه الحرب هذا العام.. دبلوماسية التهدئة لا تنجح مع روسيا، حان الوقت لدبلوماسية الضغط».

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بمناسبة يوم روسيا، إن الولايات المتحدة تدعم تطلعات الروس إلى مستقبل أكثر إشراقاً، مؤكداً الرغبة في المشاركة البناءة في الجهود الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء الحرب مع أوكرانيا.

إلى ذلك، أعلنت الصين، أمس، تعيين موفد جديد مكلف القيام بمساعٍ دبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، بأن سان لينجيانغ، السفير الصيني السابق لدى بولندا، عيّن ممثلاً خاصاً للشؤون الأوراسية.

دعم

في الأثناء، وصل وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أمس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للاطلاع على الوضع في أوكرانيا، ومناقشة تقديم مزيد من المساعدات العسكرية.

وأدان الوزير الغارات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا، والتي وصفها بأنها شديدة للغاية، وخطيرة للغاية، نظراً للعدد الكبير من صواريخ كروز وهجمات الطائرات المسيرة.

وقال بيستوريوس في محطة قطار كييف: «هذا يُرسل رسالة واضحة من موسكو: لا يوجد حالياً أي اهتمام بحل سلمي، بل إن مناطق مدنية في أوكرانيا، تتعرض لهجمات متواصلة، بوتيرة متزايدة».

حرب مسيرات

ميدانياً، أدت ضربات ليلية جديدة نفذتها روسيا بطائرات مسيرة، إلى جرح 14 شخصاً، بينهم 4 قاصرين في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وأعلنت أجهزة الطوارئ هذه الحصيلة في رسالة عبر تلغرام، فيما أكد حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف، أن طفلاً يبلغ عامين، وثلاث مراهقات من بين المصابين.

وقال رئيس البلدية، إيغور تيريخوف، إن الهجمات تسببت بحرائق في مبانٍ سكنية وتعليمية. وأضاف أن حطاماً سقط بالقرب من ملاعب للأطفال.

كما قال الجيش الأوكراني، إنه قصف مصنع ريزونيت للإلكترونيات في منطقة موسكو الروسية، الليلة قبل الماضية. وأضاف الجيش في منشور على تطبيق تليغرام، أنه سجل انفجارات في المصنع الذي ينتج الإلكترونيات المستخدمة على نطاق واسع في إنتاج الأسلحة والمعدات عالية التقنية.