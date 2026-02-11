البرلمان الأوروبي يوافق على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

وافق البرلمان الأوروبي الأربعاء على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، ولا سيما في مجال شراء الأسلحة.

وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي القرض الذي يشمل العامين 2026 و2027، بأغلبية 458 صوتا مقابل 140 معارضا وامتناع 44 عضوا عن التصويت.

وسيوفَّر التمويل من خلال قرض من الاتحاد الأوروبي عبر الأسواق المالية، على أن تُسدد فوائده من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى قال ​مسؤولون أوكرانيون اليوم الأربعاء إن هجوما روسيا ‌بطائرات ​مسيرة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، هم ثلاثة أطفال صغار ووالدهم، في بلدة إلى الغرب من مدينة خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وذكرت ⁠القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا هاجمت أوكرانيا باستخدام 129 طائرة مسيرة خلال الليل، مضيفة أن 112 منها تم إسقاطها ‌أو تحييدها.

ووفقا لمكتب المدعي العام المحلي في خاركيف فقد أصابت طائرة مسيرة مبنى ‌سكنيا تسكنه أسرة من خمسة أفراد ‌في بلدة بوهودوخيف في وقت متأخر ‌من أمس الثلاثاء.

وقال ‌المكتب على تطبيق تيليجرام "نتيجة للهجوم، دمر المنزل بالكامل ​واشتعلت فيه ‌النيران، ​وحوصرت الأسرة تحت الأنقاض".

وقال ⁠ممثلو الادعاء إنه تم إنقاذ أم الأطفال.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن الأسرة تم ​إجلاؤها ⁠من ⁠قرية مجاورة قبل بضعة أيام.

وتتعرض مدينة خاركيف والمنطقة المحيطة بها لهجمات جوية روسية متكررة. ⁠وتقع المدينة على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود الشمالية الشرقية للبلاد.

ولم يصدر أي ‌تعليق حتى الآن من روسيا بشأن الهجوم. وتنفي ​كل من موسكو وكييف استهداف المدنيين في الحرب، التي بدأت في فبراير 2022.