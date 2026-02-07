زيلينسكي يكشف عن مهلة أمريكية حتي يونيو لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة منحت روسيا وأوكرانيا مهلة حتى يونيو للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة أربع سنوات.

وأضاف أنه إذا لم يتم الوفاء بالموعد النهائي وهو يونيو، من المرجح أن تمارس إدارة ترامب ضغوطا على كلا الجانبين للوفاء به.

وتابع زيلينسكي في حديثه إلى الصحفيين أمس الجمعة "يقترح الأمريكيون أن ينهي الطرفان الحرب بحلول بداية هذا الصيف ومن المحتمل أن يمارسوا ضغوطا على الطرفين وفقا لهذا الجدول الزمني تحديدا ".

وتم حظر نشر تصريحات زيلينسكي حتى صباح اليوم السبت.

وأضاف "ويقولون إنهم يريدون القيام بكل شيء بحلول يونيو، وسيبذلون قصارى جهدهم لإنهاء الحرب. ويريدون جدولاً زمنياً واضحاً لجميع الأحداث".

وتابع أن الولايات المتحدة اقترحت عقد الجولة التالية من المحادثات الثلاثية الأسبوع المقبل في بلادهم للمرة الأولى، على الأرجح في ميامي. لقد أكدنا مشاركتنا".

يأتي الموعد النهائي في أعقاب محادثات ثلاثية بوساطة أمريكية عقدت في أبوظبي.