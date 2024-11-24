أوكرانيا تخسر في كورسك وتستغيث بالحلفاء لحماية أجوائها

تفاعل ملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتطوراتها على أكثر من صعيد، ففيما أقرت كييف بخسارتها أكثر من 40 % من الأراضي التي سيطرت عليها في كورسك، مطالبة الحلفاء تزويدها بأنظمة دفاع جوي لحماية نفسها من التهديد الروسي، توقعت واشنطن نشر آلاف الجنود الكوريين الشماليين قريباً على جبهات القتال في أوكرانيا.

وكشف مصدر كبير في الجيش الأوكراني، عن أن قوات بلاده خسرت أكثر من 40 % من الأراضي التي سيطرت عليها في منطقة كورسك الروسية. وأضاف المصدر، الذي يعمل في هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أن روسيا نشرت نحو 59 ألف جندي في منطقة كورسك منذ أن اجتاحت القوات الأوكرانية المنطقة وتقدمت فيها بسرعة قائلاً: «كنا نسيطر على نحو 1376 كيلومتراً مربعاً على الأكثر، والآن أصبحت هذه المساحة أصغر بالطبع.. الروس يزيدون من هجماتهم المضادة.. نحن الآن نسيطر على مساحة تقدر بنحو 800 كيلومتر مربع.. سوف نحتفظ بهذه المنطقة طالما كان ذلك مناسباً من الناحية العسكرية».

إلى ذلك، طلبت أوكرانيا من حلفائها الغربيين، تزويدها بأحدث جيل من أنظمة الدفاع الجوي لحماية نفسها بعد تعرضها لهجوم بصاروخ باليستي فرط صوتي. وكشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أن وزير الدفاع تواصل مع الشركاء من أجل الحصول على أنظمة جديدة للدفاع الجوي، وتحديداً نوع من الأنظمة يمكنه حماية الأرواح بمواجهة أخطار جديدة.

كما قال زيلينسكي، أمس، إن 321 من مرافق البنية التحتية في الموانئ الأوكرانية لحقت بها أضرار جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ في الفترة من يوليو 2023 حتى الآن. وأضاف أن الهجمات الروسية ألحقت أضراراً أيضاً بنحو 20 سفينة مدنية من دول أخرى.

نشر جنود

في الأثناء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن بلاده تتوقع أن آلافاً من القوات الكورية الشمالية المحتشدة في روسيا ستشارك قريباً في القتال ضد القوات الأوكرانية. وقال أوستن للصحافة خلال توقفه في فيجي بالمحيط الهادئ: «بناءً على ما تم تدريبهم عليه، والطريقة التي تم دمجهم بها في التشكيلات الروسية، أتوقع تماماً أن أراهم يشاركون في القتال قريباً». وذكر أوستن أنه لم يرَ أي تقارير مهمة عن جنود كوريين شماليين يشاركون بنشاط في القتال حتى الآن.

تهديد طويل

على صعيد متصل، أشارت تقديرات وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إلى أن أوروبا تواجه تهديداً طويل الأمد. وقال بيستوريوس، إن الحرب الروسية الأوكرانية لم تعد حرباً إقليمية منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحول بالكامل منذ فترة طويلة إلى اقتصاد الحرب، منوهاً بأن روسيا تنتج في ثلاثة شهور كمية من الأسلحة والذخيرة تساوي ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام.