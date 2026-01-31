أوكرانيا ومولدوفا.. انقطاع الكهرباء بسبب عطل في الشبكة

قال مسؤولون إن ⁠أجزاء من أوكرانيا ومولدوفا، من بينها عاصمتا البلدين، شهدت حالات انقطاع للتيار ‌الكهربائي اليوم السبت بسبب أعطال في اثنين من خطوط الجهد العالي.

ولم يربط المسؤولون انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر بالحرب.

وعانت شبكة الكهرباء الأوكرانية من التأثير المتراكم لضربات جوية روسية أدت إلى قيود شديدة على إمدادات الكهرباء في الأسابيع القليلة الماضية.

وأكدت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية ⁠أن السبب ليس هجوما إلكترونيا.

وتتعرض منظومة الطاقة لضغط متزايد مع عودة موجة البرد مطلع هذا الأسبوع.

ووافقت روسيا أمس الجمعة على وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا حتى أول فبراير ⁠بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت كييف إنها سترد بالمثل، ولم تبلغ الدولتان عن وقوع هجمات كبيرة.

وتأثرت خمس مناطق أوكرانية على الأقل وبعض أنحاء مولدوفا بانقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى العاصمتين ​كييف وكيشيناو.

وتوقف قطار أنفاق كييف عن العمل وانقطعت إمدادات ​المياه في المدينة، بينما قال رئيس ​بلدية كيشيناو إن إشارات المرور ووسائل النقل العام توقفت، وانقطعت إمدادات الكهرباء في معظم الأحياء.

وداخل ‌محطة مترو خافتة ‌الإضاءة في كييف، ⁠ظل بعض الركاب ينتظرون على أمل استئناف حركة النقل.

قال مسؤولون من كلا البلدين إن التيار الكهربائي عاد جزئيا بعد ظهر اليوم، عقب جهود عاجلة لتحقيق الاستقرار في ​شبكات الكهرباء المترابطة.

وقال أوليكساندر ​خارشينكو، مدير مركز أبحاث الطاقة في كييف، لرويترز "بحلول المساء، سنعود إلى ما كنا عليه".

وعزا وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال الأمر إلى ‍عطل فني تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متزامن عن اثنين من خطوط الجهد العالي، أحدهما يربط شبكات الكهرباء في رومانيا ومولدوفا والآخر يربط غرب ووسط أوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة في مولدوفا إن الانقطاع هناك ناجم عن مشكلات خطيرة في شبكة الكهرباء الأوكرانية، ما أدى إلى تراجع الجهد الكهربائي على الخط الواصل بين رومانيا ومولدوفا. ولم ترد وزارة الطاقة في رومانيا بعد على طلب للتعليق.

وقال شميهال إن هذا العطل تسبب في إغلاق لشبكة الكهرباء الأوكرانية، مما أدى إلى تشغيل نظام الحماية التلقائي في بعض المحطات الفرعية وفصل وحدات محطات الطاقة النووية مؤقتا عن الشبكة.