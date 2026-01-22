زيلينسكي: الإمارات تستضيف محادثات بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا الجمعة والسبت

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف غداً الجمعة والسبت محادثات ثلاثية حول الحرب في أوكرانيا، بمشاركة مسؤولين أوكرانيين وأميركيين وروس.

وقال زيلينسكي عقب كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "سيكون هذا أول اجتماع ثلاثي في الإمارات. وسيعقد غداً وبعد غد، وهذه خطوة إيجابية". ودعا الروس إلى "أن يكونوا مستعدين لتقديم تنازلات".

وقال زيلينسكي إن الفريق الأوكراني المفاوض برئاسة أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف سيضم أيضاً ممثلاً عن الجيش هو اللفتنانت جنرال أندريه غناتوف.

وأوضح في تصريح لعدد من وسائل الإعلام عقب كلمته في دافوس أن الاجتماع "سيكون ثلاثياً على مستوى المفاوضين"، مضيفاً "سنرى ما ستؤول إليه الأمور".