مفاوضون أوكرانيون إلى واشنطن لإجراء محادثات جديدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن المفاوضين الأوكرانيين في طريقهم إلى الولايات المتحدة لإجراء جولة جديدة من المحادثات، وذلك في إطار الجهود الرامية لوقف الحرب المستمرة مع روسيا منذ نحو 4 سنوات.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحافي، إن «الهدف الرئيسي من المحادثات في الولايات المتحدة هو وضع اللمسات الأخيرة على الضمانات الأمنية»، مشيراً إلى أنه في حال الاتفاق على الضمانات الأمنية الأمريكية، فمن الممكن التوقيع عليها في دافوس هذا الشهر.

وأوضح أن أوكرانيا أنجزت الجزء الخاص بها من العمل على الوثائق التي تحدد حزمة الازدهار لتوفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار أوكرانيا المكلفة بعد الحرب، إضافة إلى الضمانات الأمنية الأمريكية المصممة لمنع أي هجوم روسي مستقبلي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنه قد يلتقي زيلينسكي في المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو لقاء سعى إليه الرئيس الأوكراني علناً.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة «إكس»، كتب زيلينسكي أن روسيا «تعرقل جهود السلام»، واستشهد بالضربات الأخيرة التي شنتها موسكو على شبكة الطاقة الأوكرانية كدليل على نواياها الحقيقية.

وكانت الولايات المتحدة دعمت للمرة الأولى، تحالفاً واسعاً من حلفاء أوكرانيا في التعهد بتقديم ضمانات أمنية قال القادة إنها «ستشمل الالتزام بمساندة كييف، إذا تعرضت لهجوم روسي جديد».

وجاء هذا التعهد في باريس خلال قمة «تحالف الراغبين» الذي يتكون في معظمه من دول أوروبية بهدف تأكيد الضمانات الأمنية لطمأنة كييف في حال وقف إطلاق النار مع روسيا.

والشهر الماضي، استضافت ولاية فلوريدا محادثات «مثمرة» على مدار 3 أيام بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وشركائها الأوروبيين، ركزت على الضمانات الأمنية، وخطط السلام، والازدهار الاقتصادي.

وضم الوفد الأوكراني آنذاك مستشار الأمن القومي والدفاع، رستم عمروف، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أندريه هناتوف، فيما شمل الوفد الأمريكي المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.