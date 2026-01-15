زيلينسكي يتجه لإعلان «طوارئ الطاقة»‍ وتغييرات في «تعبئة القوات»

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إنه سيتم إعلان «حالة الطوارئ» في قطاع الطاقة، بعد الهجمات الروسية المتواصلة على إمدادات التدفئة والكهرباء في ظل طقس شتوي شديد البرودة. وقال بعد اجتماع بشأن الوضع في قطاع الطاقة، «سيتم إنشاء مقر تنسيق دائم لمعالجة الوضع في مدينة كييف. وبشكل عام، سيتم إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة الأوكراني».

وقال زيلينسكي إن هناك حاجة ⁠إلى «تغييرات أوسع بكثير» في نظام البلاد ⁠لتعبئة القوات للحرب مع روسيا. وكتب على منصة إكس بعد ​اجتماعه بوزير ​الدفاع المعين ​حديثاً ميخائيلو فيدوروف «تم ‌بالفعل اتخاذ ‌قرارات ⁠لضمان توزيع أكثر عدلاً للأفراد بين ​ألوية ​القتال».

وأضاف «ومع ذلك، هناك حاجة إلى ‍تغييرات أوسع نطاقاً في عملية التعبئة تضمن المزيد من الفرص لقوات ‍الدفاع والأمن الأوكرانية وللعمليات الاقتصادية في دولتنا». ميدانياً، أمرت كييف بإجلاء عائلات من خمس بلدات في منطقة زابوروجيا (جنوب) قرب خط الجبهة مع روسيا، بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء.

وقال أوليكسي كوليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «اتخذنا قراراً صعباً لكنه ضروري: إصدار أمر بإجلاء الأطفال رفقة أهاليهم أو أوليائهم القانونيين من خمس بلدات في منطقة زابوروجيا»، مشيراً إلى أن الأمر يشمل «نحو 40 طفلاً من 26 عائلة».

واستهدفت روسيا مرة أخرى البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وسط انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. وفي مدينة كريفي ريه جنوب شرق أوكرانيا، هاجمت قوات روسية البنية التحتية الثلاثاء والليلة قبل الماضية. وتسببت هجمات متبادلة بطائرات مسيرة بين روسيا وأوكرانيا فجر أمس، في سقوط ضحايا وحدوث أضرار في البنية التحتية للطاقة، طبقاً لما ذكره مسؤولون إقليميون من كلا الجانبين.

وفي مدينة روستوف-أون-دون جنوب روسيا، أصيب أربعة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، طبقاً لما ذكره حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار في منشور على موقع تليغرام. وأضاف أن حرائق اندلعت في العديد من الشقق في مبان سكنية مكونة من عدة طوابق، وتم العثور على جثة رجل في إحدى الشقق.

وتابع سليوسار إن حريقين اندلعا في المنطقة الصناعية بالمدينة. وفي منطقة بيلغورود الروسية، قتلت امرأة في قرية زوزولي في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، طبقاً لما ذكره الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف. وأضاف أنه في وقت لاحق، قتل رجل في انفجار بطائرة مسيرة في مدينة شيبيكينو.