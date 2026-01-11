هجوم أوكراني على مستودع نفط في روسيا



أعلنت موسكو أن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيّرة أسفر عن نشوب حريق في مستودع للنفط بمنطقة فولغوغراد جنوب شرقي روسيا.

وقال حاكم منطقة فولغوغراد، أندريه بوتشاروف، في منشور على تلغرام، إنه لا إبلاغ عن إصابات، لكن يتعين إجلاء السكان الذين يعيشون في الجوار.



بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت 67 طائرة مسيرة أوكرانية، حتى ساعات الفجر الأولى.



وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022، نحو 11 ألفاً و530 دبابة، و23 ألفاً و882 مركبة قتالية، و35 ألفاً و908 أنظمة مدفعية، و1597 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة الإطلاق، و1269 من أنظمة الدفاع الجوي.



سياسياً، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، مجدداً، أمس، أن روسيا لن تقبل نشر أي قوات أوروبية، أو تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأراضي الأوكرانية.



وقال ميدفيديف عبر منصة «إكس»: «قلناها مراراً وتكراراً... روسيا لن تقبل بإرسال أي قوات أوروبية، أو قوات تابعة لـ (الناتو) إلى أوكرانيا».

وأكدت كييف مراراً رغبتها في تعزيز قدراتها الدفاعية، من خلال الدعم العسكري الغربي، بما في ذلك إرسال الأسلحة، وتدريب القوات، لكن نشر قوات قتالية لـ «الناتو» على أراضيها، لم يتم حتى الآن.



وتأتي تصريحات ميدفيديف، بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين روسيا والدول الغربية، حيث طالبت موسكو مراراً بضمانات أمنية، بعدم توسع الحلف شرقاً، وهو مطلب رفضته دول الناتو وأوكرانيا، باعتباره انتهاكاً للسيادة الوطنية.