إضراب آلاف الأطباء في إنجلترا احتجاجاً على الأجور

بدأ آلاف الأطباء في إنجلترا الجمعة إضرابا عن العمل لمدة خمسة أيام احتجاجا على عدم رفع أجورهم وللمطالبة بتوفير مزيد من فرص التدريب، وهو الإضراب الثالث عشر للأطباء منذ مارس 2023.

واستنكر وزير الصحة في حكومة حزب العمال الإضراب الذي بدأ في السابعة صباحا بتوقيت غرينتش والذي ينفذه بعض الأطباء المقيمين الذين يشكلون نصف القوة العاملة الطبية في المستشفيات.

وقال ويس ستريتنغ إن قيادة نقابة الأطباء، الجمعية الطبية البريطانية (بي إم إيه)، "اختارت المواجهة".

وأضاف في مقال نشره في صحيفة ديلي تلغراف "لم يعد الإضراب من أجل الإنصاف، بل من أجل موقف سياسي".

وتابع "لا يمكننا ولن نتخذ إجراء بشأن الأجور، خاصة بعد زيادة الرواتب بنسبة 28,9% خلال الأعوام الثلاثة الماضية ومنحهم أعلى مكافأة للأجور في القطاع العام بأكمله في العامين الأخيرين".

تقول الجمعية الطبية البريطانية إنه يجب رفع رواتب الأطباء بنسبة 26% لاستعادة قيمتها الحقيقية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عقدين.

وتطالب النقابة أيضا بزيادة فرص التدريب.

اشتكى الأطباء من أنه في بعض الحالات يتنافس أكثر من 30 ألف طبيب على 10 آلاف فرصة تدريب فقط تسمح لهم بالتقدم في حياتهم المهنية.

نتيجة ذلك، يجد العديد من الأطباء أنفسهم دون عمل دائم بعد سنوات من الممارسة.

وتعاني بريطانيا من أزمة ممتدة منذ أعوام في تكاليف المعيشة، أشعلت شرارة الإضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وقد نظمت نقابات للمعلمين والممرضين وعمال الإسعاف والمحامين وعمال القطارات وموظفي الحدود إضرابا على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية.