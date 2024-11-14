سامانثا هارفي تفوز بـ«البوكر البريطانية»

فازت الكاتبة البريطانية سامانثا هارفي، أول من أمس، بجائزة بوكر الأدبية البريطانية العريقة عن روايتها «أوربيتال» التي تتناول قصة ستة رواد فضاء يراقبون الأرض من محطة الفضاء الدولية.

ويتمحور الكتاب على تفاصيل يوم يمضيه رواد فضاء من اليابان وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا في محطة الفضاء الدولية وهم يراقبون الأرض ويتحدثون عن مواضيع الحداد والرغبة وأزمة المناخ.

مُنحت جائزة بوكر التي يحصل الفائز بها على 50 ألف جنيه إسترليني (64 ألف دولار)، للمرة الأولى عام 1969. ومن بين الفائزين السابقين مارغريت أتوود، وإيان ماك إيوان، وجوليان بارنز، وكازوو إيشيغورو.

وقالت هارفي عند تسلمها الجائزة: «لم أكن أتوقع الفوز»، وأهدت هذه المكافأة إلى «كل من يتحدث لصالح الأرض لا ضدها، ولصالح كرامة البشر الآخرين والحياة الأخرى لا ضدهما، ولجميع البشر الذين يتحدثون لصالح السلام ويدعون إليه ويعملون من أجله».