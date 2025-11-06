أكثر مناطق السرقة والعنف في لندن

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن العاصمة البريطانية لندن تشهد نحو 100 جريمة سرقة يوميا، حيث سُجلت 33,752 عملية سرقة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025، بانخفاض بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت الأرقام أن ويستمنستر هي المنطقة الأكثر تضرراً بالسرقة، حيث تم تسجيل 3,612 عملية، تليها لامبيث (1,980) وساوثوورك (1,971) ونيوهام (1,743) وكامدن (1,639) وهاكني (1,562). في المقابل، سجلت مناطق مثل كينغستون أبون تيمز (201) وريتشموند أبون تيمز (273) أقل عدد من حوادث السرقة.

أما على صعيد الجرائم العنيفة، فقد سجلت لندن 15,689 جريمة طعن بالسكاكين خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل نحو ثلث جرائم السكاكين في إنجلترا وويلز. وتصدرت كرويدون قائمة المناطق الأكثر عنفًا مع تسجيل 3,214 حالة إصابة نتيجة اعتداءات، تليها ويستمنستر (3,006) ولامبيث (2,788). أما أقل المناطق تسجيلًا للعنف فهي ريتشموند أبون تيمز (781) وكينغستون أبون تيمز (875).

على الرغم من هذه الأرقام، شهدت لندن انخفاضا في جرائم القتل، حيث سُجلت 101 حالة قتل خلال العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيل الشهري عام 2003. كما انخفضت جرائم السكاكين بين الشباب دون سن 25 عامًا بنسبة 10%.

وتسعى شرطة العاصمة إلى مواجهة العنف الخطير من خلال فرق متخصصة لتعطيل جماعات الجريمة المنظمة ومكافحة تجارة المخدرات وحماية الضحايا، ما أدى إلى اعتقال آلاف الأشخاص ومصادرة أسلحة خطيرة.

ومع ذلك، تستمر جرائم سرقة المتاجر في الارتفاع، رغم تباطؤ معدل الزيادة مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس صورة مختلطة لمستوى الأمان في العاصمة البريطانية.