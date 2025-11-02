الحكومة البريطانية تعتزم سحب آخر الألقاب العسكرية من الأمير السابق أندرو

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الأحد أن الحكومة ستسحب آخر الألقاب العسكرية الفخرية المتبقية من الأمير السابق أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث.

وكان الملك البريطاني أعلن الخميس تجريد شقيقه الأصغر من ألقابه الملكية وسط استنكار عام متزايد لارتباط أندرو (65 عاما) برجل المال الأميركي جيفري إبستين الذي قضى في زنزانته أثناء انتظار المحاكمة عام 2019.

وقال وزير الدفاع لشبكة بي بي سي "لقد رأينا أندرو يتخلى عن الألقاب الفخرية التي كان يحملها في الجيش، وما زلنا تحت إشراف الملك نعمل الآن على إزالة آخر لقب يحمله، وهو نائب الأميرال".

وأضاف أن الحكومة ستتبع توصيات الملك في ما يتعلق بالأوسمة العسكرية التي حصل عليها أندرو خلال مسيرته.

وكان الأخ الأصغر للملك قد شارك خصوصا في حرب فوكلاند عام 1982، كطيار مروحية في البحرية الملكية.