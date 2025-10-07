وثيقة مسربة.. كيف سيدير توني بلير قطاع غزة بعد الحرب؟

كشفت وثيقة مسربة، مكونة من 21 صفحة، عن خطة لإنشاء سلطة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ووفق الوثيقة، التي أعدها فريق مرتبط بمكتب بلير ودوائر أمريكية وإسرائيلية مقربة من إدارة ترامب ونشرها موقع "إسرائيل هيوم"، تقترح الخطة إطارا حكوميًا دولياً يعمل في غزة لمدة 3 إلى 5 سنوات، على أن يتم نقل السيطرة في نهاية الفترة إلى سلطة فلسطينية معاد تشكيلها.

وتركز الخطة على إنشاء مجلس إدارة دولي مكون من 7 إلى 10 أعضاء من رجال أعمال ودبلوماسيين وخبراء اقتصاديين، يتولى بلير رئاسته كمنسق عام أو رئيس تنفيذي، ويكون المجلس مسؤولاً عن اتخاذ جميع القرارات المركزية المتعلقة بالسياسة والأمن والاقتصاد في القطاع.

ومن المقرر أن يكون مقر السلطة المؤقت في العريش بمصر أو الدوحة بقطر، ويشير التقرير إلى أن بلير، البالغ من العمر 72 عاماً، شارك في اجتماعات مع قادة عرب ولقاء رئيسي في البيت الأبيض لمناقشة مستقبل غزة، كما التقى بالرئيس ترامب ومستشاريه، بما في ذلك جاريد كوشنر، لمناقشة إمكانيات إعادة تأهيل القطاع.

وتوضح الوثيقة أسماء الشخصيات الكبرى في السلطة، ومن بينهم: سيغريد كاغ من هولندا كنائبة الرئيس للشؤون الإنسانية، مارك روان من الولايات المتحدة كرئيس لصندوق إعادة التأهيل، آري لايتستون، مواطن إسرائيلي-أمريكي، ممثلًا لاتفاقيات أبراهام.

أما التمثيل الفلسطيني، فذكرت الوثيقة أنه سيكون رمزياً فقط بدون سلطة تنفيذية فعلية، بينما يتولى الإدارة اليومية مدراء فلسطينيون محايدون تحت إشراف المجلس الدولي، مع إنشاء مجلس استشاري محلي لتقديم المشورة دون سلطة تنفيذية.

بعد اقتصادي وأمني

من الناحية الاقتصادية، تعتمد الخطة على صندوق دولي لإعادة تأهيل غزة والاستثمار، وأمنياً، تقترح الوثيقة إنشاء قوة أمنية متعددة الجنسيات تحت مظلة الأمم المتحدة أو تحالف بقيادة أمريكية، مع حظر أي فصيل مسلح فلسطيني خلال الفترة الانتقالية، وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت إشراف دولي. كما تمنح السلطة الانتقالية كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، دون أن يحق لأي جهة فلسطينية إلغاء قراراتها.

تشمل الخطة مرحلة تحضيرية لمدة ثلاثة أشهر لتشكيل السلطة واختيار أعضائها، يليها مرحلة نشر أولية ستة أشهر، ثم مرحلة إعادة تأهيل مدتها سنتان إلى ثلاث سنوات، تركز على مشاريع البنية التحتية. وبعد حوالي خمس سنوات، يُتوقع نقل تدريجي للحوكمة إلى سلطة فلسطينية "معاد تشكيلها"، دون تحديد دقيق لمفهوم ذلك.