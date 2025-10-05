بريطانيا تحقق في حريق مسجد جنوب البلاد





أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تحقق في حريق نشب في مسجد بجنوب إنجلترا مع الاشتباه في أن يكون دافعه "جريمة كراهية"، بعد أيام على هجوم دام استهدف كنيساً في مانشستر.

ونشب الحريق الأحد في مسجد في مدينة بيسهافت الواقعة على الساحل في جنوب البلاد، وهرعت الشرطة إلى المكان، ولم يسفر عن أي إصابات، واقتصرت الأضرار المادية على المدخل وعلى سيارة كانت مركونة قربه.

يأتي هذا الحريق بعد أيام على الهجوم الذي استهدف كنيساً يهودياً في شمال مانشستر، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح خطرة.

وقررت الحكومة البريطانية منح الشرطة سلطات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات، في وقت أشارت وزيرة الداخلية إلى أن التظاهرات الكبيرة والمتكررة المؤيدة للفلسطينيين أثارت "خوفاً كبيراً" في أوساط الجالية اليهودية.