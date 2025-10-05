Al Bayan
العالم

بريطانيا تحقق في حريق مسجد جنوب البلاد

وكالات


أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تحقق في حريق نشب في مسجد بجنوب إنجلترا مع الاشتباه في أن يكون دافعه "جريمة كراهية"، بعد أيام على هجوم دام استهدف كنيساً في مانشستر.

ونشب الحريق الأحد في مسجد في مدينة بيسهافت الواقعة على الساحل في جنوب البلاد، وهرعت الشرطة إلى المكان، ولم يسفر عن أي إصابات، واقتصرت الأضرار المادية على المدخل وعلى سيارة كانت مركونة قربه.

يأتي هذا الحريق بعد أيام على الهجوم الذي استهدف كنيساً يهودياً في شمال مانشستر، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح خطرة.

وقررت الحكومة البريطانية منح الشرطة سلطات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات، في وقت أشارت وزيرة الداخلية إلى أن التظاهرات الكبيرة والمتكررة المؤيدة للفلسطينيين أثارت "خوفاً كبيراً" في أوساط الجالية اليهودية.