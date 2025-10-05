صلاحيات جديدة لشرطة بريطانيا بعد احتجاج داعم للفلسطينيين

قالت الحكومة البريطانية، الأحد، إن الشرطة ستحصل على صلاحيات لتقييد تكرار الاحتجاجات في نفس الموقع، بعد يوم من تنظيم مظاهرة داعمة للفلسطينيين، رغم مطالبات بإلغائها في أعقاب هجوم على كنيس يهودي.

وقالت وزارة الداخلية إن الصلاحيات الجديدة ستسمح لضباط كبار في الشرطة بالنظر في التأثير التراكمي للاحتجاجات السابقة على سكان المنطقة.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود: "الحق في التظاهر هو حرية أساسية في بلدنا. لكن يجب الموازنة بين هذه الحرية وحرية جيرانهم في أن يعيشوا حياتهم دون خوف".

وأضافت شابانا: "يمكن أن تؤدي الاحتجاجات الكبيرة والمتكررة إلى شعور قطاعات من بلدنا، لا سيما الطوائف الدينية، بعدم الأمان والترهيب، والخوف من مغادرة منازلهم".

وأشارت إلى الخوف الذي يشعر به اليهود في البلاد.