كم يكلف الاستقبال الملكي لترامب في بريطانيا؟

تخصص بريطانيا اليوم استقبالاً ملكياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة يقوم بها الى المملكة المتحدة، حيث يستقبله الملك تشارلز الثالث.

وتقدر صحيفة "ديلي ستار" أن تكلفة زيارة ترامب إلى بريطانيا لمدة يومين سوف تتراوح بين 8.5 مليون و12 مليون جنيه إسترليني.

وتبدأ الزيارة برحلة على متن عربة تجرّها الأحصنة إلى عرض جوي وعشاء رسمي في قلعة وندسور التي يعود تاريخها الى قرابة ألف عام، ستقدم بريطانيا أفضل ما لديها على الصعيد البروتوكولي لمجاملة الرئيس البالغ 79 عاماً.

وترافق الزيارة إجراءات أمنية واسعة النطاق ستبقي ترامب بعيداً عن الاحتجاجات والجمهور البريطاني الذي تؤكد استطلاعات الرأي أنه لا يكنّ إعجابا كبيرا بالرئيس الأميركي.

وأصبح ترامب المعروف عنه إعجابه بالعائلة الملكية البريطانية، أول رئيس يقوم بزيارتي دولة الى المملكة المتحدة. ويتضمن جدول أعمال الزيارة الأربعاء استقبالا حافلا، واستعراضا ضخما غير مسبوق لحرس الشرف بمشاركة 1300 عنصر و120 حصانا، وموكبا لعربات تجرها الخيول عبر أرجاء قلعة وندسور، واستعراضاً جوياً، ومأدبة رسمية.

ويشارك في هذه الاحتفالات الملك والملكة كاميلا، بالإضافة إلى ولي العهد الأمير وليام وزوجته كاثرين.

وسيكون الاستقبال العسكري المخصص لترامب هذا العام، الأكبر في أي زيارة دولة خلال التاريخ المعاصر، ويفوق ما خصصته الملكة إليزابيث الثانية لترامب خلال ولايته الأولى في 2019.

وسيشهد ترامب أول عرض جوي مشترك لطائرات مقاتلة أميركية وبريطانية في حدث من هذا النوع، وأكبر استعراض لتكريم في زيارة دولة، يضم 120 حصانا و1300 جندي.

ويتوقع أن تلاقي هذه المراسم استحسان رئيس كتب هذا العام على منصات التواصل الاجتماعي "عاش الملك!" في حديثه عن نفسه، قبل أن ينشر البيت الأبيض غلافا زائفا لمجلة، يظهر فيه ترامب وهو يضع تاجا على رأسه.

لكن يبقى السؤال بالنسبة الى بريطانيا ما اذا كان هذا الترحيب سينجح في استمالة ترامب الذي تثير تصرفاته غير المتوقعة الاضطراب في مختلف أنحاء العالم، من الرسوم الجمركية إلى أوكرانيا وغزة.

وأعرب ترامب قبيل مغادرته واشنطن عن سعادته بـ"الشرف العظيم" الذي حظي به للقيام بزيارة دولة ثانية الى المملكة المتحدة حيث هبطت الطائرة الرئاسية مساء الثلاثاء في مطار ستانستد بلندن. واستقبل حرس الشرف ترامب الذي استقل مروحية برفقة زوجته ميلانيا إلى مقر إقامة السفير الأميركي في لندن لتمضية الليلة.

وأكد من لندن أن "الكثير من الأمور هنا تمنحني سعادة"، علما أن والدته تتحدر من اسكتلندا، وهو يملك مضمارين للغولف في المملكة المتحدة.

ووصف ترامب العاهل البريطاني البالغ 76 عاما بأنه "صديقي".

وتوفر زيارة بريطانيا فرصة لترامب للابتعاد عن مرحلة مضطربة في الولايات المتحدة، حيث تسبب اغتيال الناشط المحافظ وحليفه تشارلي كيرك بتوتر.

ويبدأ جدول الزيارة بترحيب الأمير وليام وزوجته كاثرين بترامب وميلانيا في قلعة وندسور، قبل أن ينضم إليهما تشارلز الثالث وكاميلا لجولة في موكب عربة تجرها الأحصنة، في مراسم ستقام كذلك خلف أبواب مغلقة.

كما سيضع ترامب وميلانيا إكليلا من الزهر على قبر الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في العام 2022.

وسيشهد ترامب عرضا لفرق عسكرية يختتم بتحليق مقاتلات أميركية وبريطانية من طراز "إف-35" وفريق "السهام الحمراء" التابع لسلاح الجو الملكي.

ويختتم اليوم بمأدبة عشاء رسمية يلقي خلالها كل من الملك والرئيس كلمة.

الا أن مراسم الترحيب الملكية تأتي مناقضة للمزاج العام حيال ترامب في بريطانيا، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس الأميركي لا يحظى بشعبية.

وخصّ محتجّون ترامب باستقبال كذلك الثلاثاء، اذ رفعوا صورا له ولرجل الأعمال الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين على قلعة وندسور. كما تظاهر العشرات في البلدة الواقعة غرب لندن. ومن المقرر أن تقام تحركات احتجاجية في العاصمة الأربعاء.

وسيلتقي ترامب في اليوم الثاني من زيارته رئيس الوزراء كير ستارمر.

وتزامنا مع الزيارة، أعلنت شركة الأدوية البريطانية "غلاكسو سميث كلاين" (GSK) الأربعاء استثمار 30 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات.

وأوضحت في بيان أن هذه الأموال ستُستخدم في البحث والتطوير وكذلك في الطاقة الإنتاجية، فيما تواجه شركات الأدوية ضغوطا من الرئيس الأميركي للاستثمار والإنتاج في بلاده.

وأتى ذلك غداة تعهد شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة استثمار 30 مليار دولار في المملكة المتحدة، وتحديدا لبناء "أكبر حاسوب فائق في البلاد".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا "سنستثمر أكثر من 30 مليار دولار على مدى أربع سنوات للبناء على الأسس التي سبق وأرسيناها هنا، وهو أكبر استثمار لنا في البلاد حتى الآن".