اشتباكات بأكبر مظاهرة لليمين في بريطانيا منذ عقود

تجمع الآلاف من المتظاهرين في لندن، أمس، في مسيرة نظمها «اليمين»، حيث شهدت اندلاع اشتباكات مع الشرطة البريطانية، في وقت شهدت فيه العاصمة البريطانية مظاهرة أخرى ضد «اليمين» الرافض للاجئين. وخرج أكثر من 100 ألف محتج في مسيرة بوسط لندن حاملين معهم الأعلام الوطنية في واحدة من أكبر مظاهرات اليمين في التاريخ الحديث للمملكة المتحدة.

وقدرت شرطة العاصمة عدد المشاركين في مسيرة اليمين بنحو 110 آلاف شخص، بينما بلغ عدد المتظاهرين في المسيرة المضادة نحو 5 آلاف. وجرى نشر أكثر من ألف شرطي في لندن في محاولة للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين المتظاهرين المتعارضين في الآراء.

وقالت شرطة متروبوليتان إنه جرى نشر أكثر من 1600 شرطي في المجمل عبر المدينة، وإحضار 500 آخرين من قوات أخرى. وأضافت الشرطة أنها اضطرت للتدخل في أكثر من مناسبة لمنع التقاء المشاركين في المظاهرتين أو اختراق الحواجز الأمنية، مشيرة إلى أن عدداً من أفرادها تعرضوا للاعتداء.