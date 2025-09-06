الشرطة البريطانية تحتجز العشرات في احتجاج لحركة فلسطين أكشن المحظورة

احتجزت الشرطة البريطانية عشرات المحتجين اليوم السبت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب لتظاهرهم دعما لحركة فلسطين أكشن، وهي جماعة مؤيدة للفلسطينيين حظرتها الحكومة باعتبارها منظمة إرهابية.

وحظرت بريطانيا في يوليو حركة فلسطين أكشن بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارا بطائرات عسكرية في إطار سلسلة من الاحتجاجات. وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تصفها بجرائم حرب إسرائيلية في غزة.

وألقت الشرطة القبض على المئات من مؤيدي حركة فلسطين أكشن في الأسابيع القليلة الماضية، ومنهم أكثر من 500 شخص في يوم واحد فقط الشهر الماضي، وكثير منهم تجاوزت أعمارهم 60 عاما.

وتجمع المئات من المتظاهرين اليوم السبت بالقرب من البرلمان في وسط لندن للاحتجاج على الحظر، ورفع عدد منهم لافتات كتبوا عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أؤيد فلسطين أكشن".

وقالت شرطة العاصمة إن قوات الأمن بدأت باحتجاز أولئك الذين عبروا عن دعمهم لحركة فلسطين أكشن، دون أن تذكر عددهم لكن شاهدا من رويترز قال إنها احتجزت العشرات.

ويضع هذا الحظر حركة فلسطين أكشن في تصنيف يضاهيها بوضع تنظيمي القاعدة و "داعش"، ويجعل من دعم الحركة أو الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة أدي أديليكان أمس الجمعة "بوضوح، إذا عبرت عن دعم حركة فلسطين أكشن، وهي جريمة بموجب قانون الإرهاب، سيجري إلقاء القبض عليك... أعداد أفراد الشرطة وأماكن الاحتجاز اللازمة وجميع الموارد الأخرى لدينا كافية للتعامل مع أكبر عدد ممكن من (المحتجزين) إذا لزم الأمر".

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان قرار بريطانيا حظر الحركة باعتباره غير متناسب، وقالت إنه يحد من حرية التعبير عن الرأي للمحتجين السلميين.

واتهمت الحكومة حركة فلسطين أكشن بالتسبب بأضرار جنائية تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية وتقول إن الحظر لا يمنع الاحتجاجات الأخرى المؤيدة للفلسطينيين.