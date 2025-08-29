بريطانيا ترفض دعوة مسؤولين إسرائيليين لمعرض أسلحة في لندن





أفاد ناطق باسم الحكومة البريطانية الجمعة بأن لندن لن تدعو ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية لحضور معرض مرتقب للأسلحة يقام في لندن، في ظل تدهور العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وإسرائيل على خلفية حرب غزة.

وقررت بريطانيا منع المسؤولين الإسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض تجاري دفاعي لها بسبب التصعيد الإسرائيلي للحرب في قطاع غزة، في أحدث جهود لندن للضغط على حليف مقرب تاريخيا بسبب الصراع.

وقالت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو إنها ستعترف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف المعاناة في القطاع وتلبية شروط أخرى، مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه نتيجة لحظر المشاركة في المعرض التجاري فإنها لن تدير جناحا لإسرائيل كما فعلت سابقا في المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن في لندن.

ولكن سيظل بوسع شركات الدفاع الإسرائيلية، مثل أنظمة إلبيط ورافائيل وآي.إيه.آي ويوفيجن، المشاركة في المعرض.