الجامعات البريطانية تستقبل 40 طالبا من قطاع غزة

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنها ستستقبل مجموعة طلاب من قطاع غزة بموجب منح لتمكينهم من مواصلة دراستهم في الجامعات البريطانية.

وأكدت هيئة "بي بي سي" أن هذه الخطوة تشمل نحو أربعين طالبا من غزة، وسيبدأ بعضهم عامهم الدراسي في سنة الماجستير الأولى.

وسيأتي بعض هؤلاء الطلاب إلى بريطانيا من خلال برنامج تموله حكومة حزب العمال، فيما سيقُبل آخرون من خلال منح دراسية خاصة.ولخروج هؤلاء الطلاب من قطاع غزة الذي دمرته الحرب المتواصلة منذ حوالى عامين، يتعين عليهم أولا الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن الطلاب سيخضعون بعد ذلك لتدقيق في هوياتهم في دولة أخرى. توترت العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نيته الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر.

وندد نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بهذه الخطوة معتبرا أنها "تكافئ إرهاب حماس".

واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1219 شخصا على الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 62819 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.