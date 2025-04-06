بريطانيا تعثر على أجهزة استشعار تتجسس على غواصات نووية

عثر الجيش البريطاني على أجهزة استشعار روسية في البحار المحيطة بالمملكة المتحدة، يعتقد أنها للتجسس على غواصاتها النووية، وفق تقرير لصحيفة صنداي تايمز.

وأوردت الصحيفة أن البحرية الملكية عثرت على بعض الأجهزة في قاع البحر، في حين جُرف العديد منها إلى الشاطئ.

ويعتقد قادة في الجيش وأجهزة الاستخبارات أن هذه الأجهزة ترمي إلى جمع معلومات استخبارية عن الغواصات البريطانية الأربع المزوّدة صواريخ نووية.

وقال مسؤول رفيع في الجيش البريطاني للصحيفة "لا شك في أن هناك حربا مندلعة في المحيط الأطلسي. إنها لعبة قط وفأر مستمرّة منذ نهاية الحرب الباردة، وهي الآن تزداد سخونة".

وخلص تحقيق استقصائي أجرته الصحيفة استمر ثلاثة أشهر إلى وجود آليات روسية غير مأهولة "تترصد بجوار كابلات اتصالات في أعماق البحر".

وأشار التقرير إلى وجود "معلومات استخباراية ذات موثوقية" لدى الحكومة تفيد بأن يخوتا مملوكة لمتمولين روس نافذين قد تكون استخدمت لإجراء عمليات استطلاع تحت سطح المياه.