حريق يتسبب في إغلاق مطار هيثرو.. وتأثّر 1350 رحلة

أعلنت سلطات الإطفاء في لندن، السيطرة على الحريق الذي تسبب في إغلاق مطار هيثرو، الأكبر في العاصمة البريطانية. وتسبب الحريق في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، ما أثر في آلاف المنازل والشركات المحلية، وعطل آلاف رحلات الطيران.

وقال مساعد مفوض إدارة إطفاء لندن، بات جولبورن، أمس، إنه تمت السيطرة على الحريق. وأضاف: «كان هذا حادثاً واضحاً وكبيراً للغاية، وعمل رجال الإطفاء لدينا بلا كلل، في ظروف صعبة، للسيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن..

وتمكنا من احتواء الحريق بنجاح، ومنع انتشاره، بفضل جهودهم، ورد الفعل الذي اتخذته بشكل منسق هيئات متعددة».

وذكرت خدمة «فلايت رادار 24» لتتبع الرحلات الجوية، أن 1350 رحلة على الأقل من وإلى هيثرو تأثرت، وأن التأثير يحتمل أن يمتد لعدة أيام، بينما يحاول الركاب تعديل مواعيد سفرهم. وكانت هناك 120 طائرة في الجو لدى إعلان إغلاق المطار.

حيث عادت بعضها أدراجها، وعدلت بعضها وجهتها إلى مطار غاتويك خارج لندن، وشارل ديغول في باريس، ومطار شانون في إيرلندا، حسبما ذكرت خدمات التتبع.

وذكرت إدارة إطفاء لندن، أنه تمت السيطرة على حريق في محطة طاقة تبعد حوالي 3 كيلومترات عن المطار، بعد اندلاعها بنحو 7 ساعات. وقال وزير الكهرباء إد ميليباند: «لا نعرف سبب الحريق.. من الواضح أنه حدث غير مسبوق».

إلى ذلك، أعلنت الشركة المشغلة لمطار هيثرو، أن المطار الأكبر في أوروبا، أُغلق بسبب الحريق، مشيرة إلى أن الإغلاق سيستمر طوال يوم الجمعة.

وقالت شركة هيثرو إيربورت هولدينغز، في بيان، إن مطار هيثرو يشهد انقطاعاً كبيراً في التيار الكهربائي، حفاظاً على سلامة المسافرين والزملاء، سيُغلق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من يوم 21 مارس.

وصرح ناطق باسم المطار، بأنه يشهد انقطاعاً كبيراً للتيار الكهربائي في جميع أنحاء المطار، محذراً المسافرين من التوجه إلى المطار حتى إشعار آخر. وأضاف البيان:

«نتوقع اضطرابات كبيرة خلال الأيام القادمة، ونرجو من المسافرين عدم التوجه إلى المطار تحت أي ظرف من الظروف، حتى إعادة فتحه».

بدورها، أكدت شرطة لندن، عدم وجود مؤشرات حالياً تدل على أن الحريق نجم عن عمل إجرامي. وأفاد ناطق باسم شرطة العاصمة: «بينما لا توجد مؤشرات حالياً على أن الحادث نجم عن عمل إجرامي، سنبقى منفتحين على كافة الاحتمالات».

ووفق سكاي نيوز، فإن الموقع الإلكتروني لمطار هيثرو معطل حالياً، حيث يسعى المسافرون جاهدين للحصول على معلومات. واندلع الحريق في محطة كهرباء فرعية في هايز، على بُعد حوالي ميل ونصف، ويُعتقد أن آلاف المنازل انقطعت عنها الكهرباء، على ما أفادت سكاي نيوز.

وأعلنت فرقة إطفاء لندن أن 10 سيارات إطفاء وحوالي 70 رجل إطفاء، كانوا في موقع الحادث في شارع نيستلز. وأفادت بأن محولاً كهربائياً داخل المحطة الفرعية اشتعل، لكن سبب الحريق لا يزال مجهولاً حتى الآن. وتم إجلاء حوالي 150 شخصاً، وفرض طوق أمني بطول 200 متر.