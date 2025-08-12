50 ألف مهاجر عبروا "المانش" منذ انتخاب كير ستارمر

أظهرت أرقام رسمية الثلاثاء أن أكثر من 50 ألف شخص قاموا برحلة عبور المانش الخطيرة إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة منذ أن تولى كير ستارمر رئاسة الوزراء فييوليو.

وصل ستارمر إلى السلطة متعهدا بـ"سحق عصابات" المهربين الذين ينظمون رحلات القوارب، لكن 474 شخصا نجحوا في العبور الاثنين ليصل إجمالي عدد من عبروا إلى 50271 منذ وصوله إلى السلطة في 5 يوليو 2024.

أصبحت الهجرة عبر المانش مصدر قلق لحكومة ستارمر العمالية مع تزايد الدعم لحزب اصلاح المملكة المتحدة الناشئ والمناهض للهجرة.

عبر أكثر من 27 ألف مهاجر المانش على متن قوارب بدائية هذا العام وحده.وقالت كيمي بادينوتش زعيمة حزب المحافظين الذي هُزم العام الماضي، إنها ستوقف عمليات العبور "سريعا" إذا تولت الحكم.

وأضافت "يجب منع الأشخاص من المجيء في المقام الأول - إذا عرفوا أنهم سيرحَّلون إلى رواندا ولن يصلوا إلى هنا ولن يحصلوا على فندق مجاني ومنافع، فإنهم لن يأتوا إلى هنا".

كشفت لندن وباريس الشهر الماضي عن برنامج "تجريبي" لإعادة مهاجرين وافدين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، حيث جرت أولى عمليات الاحتجاز الأسبوع الماضي.

ووصف ستارمر الاتفاق بأنه "ابتكار" سيساهم في وقف الأعداد القياسية من الأشخاص الذين قاموا بالرحلة حتى الآن هذا العام.

ورغم أن ستارمر لم يذكر عدد الأشخاص الذين ستتم إعادتهم إلى فرنسا، فإن التقارير الإعلامية تشير إلى خمسين شخصا اسبوعيا في البداية.

ووصف زعيم حزب اصلاح المملكة المتحدة نايجل فاراج الاتفاق بأنه "إهانة لبريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي".