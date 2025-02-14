ستارمر يؤكد لزيلينسكي التزام لندن حيال مسار أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي الجمعة أن المملكة المتحدة ملتزمة اتباع أوكرانيا "مسارا لا عودة عنه باتّجاه الناتو" (حلف شمال الأطلسي).

وقالت ناطقة باسم مكتب ستارمر إن "رئيس الوزراء أكد التزام المملكة المتحدة حيال اتباع أوكرانيا مسارا لا عودة عنه إلى الناتو، بناء على ما اتفق عليه الحلفاء في قمة واشنطن العام الماضي".

يأتى ذلك بعدما أشارت الولايات المتحدة الأربعاء إلى أن فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ليست واقعية.

كذلك، تعقب تصريحات ستارمر محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء ، فيما أعلن ترامب أنهما اتفقا على بدء المحادثات بشأن أوكرانيا قريبا.

أثارت هذه التطورات قلق كييف وحلفائها الأوروبيين من إمكانية إتمام الاتفاق من دون علمهم في وقت يجتمع زيلينسكي والحلفاء الغربيون الجمعة في إطار قمة ميونيخ للأمن.

واستهل ستارمر حديثه مع الرئيس الأوكراني عبر "التأكيد على دعم المملكة المتحدة الراسخ لأوكرانيا طالما أن هناك حاجة له"، بحسب ما جاء في النص الصادر عن الناطقة باسم داونينغ ستريت.

وقالت الناطقة "كان واضحا بأنه لا يمكن أن تكون هناك محادثات بشأن أوكرانيا، من دون أوكرانيا".

وتابعت أن "أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية قوية والمزيد من المساعدات الفتاكة وإلى مستقبل سيادي، ويمكنها الاعتماد على المملكة المتحدة لزيادة" هذا الدعم.