رئيس الوزراء البريطاني: نشعر بالغثيان مما يحدث في غزة

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر ان المشاهد المروعة في غزة لا تتوقف، وقال في تصريحات إعلامية: "أنا أعلم أن الشعب البريطاني يشعر بالاشمئزاز مما يحدث، فصور الجوع واليأس مفزعة للغاية، وحرمان الأطفال والرضّع من المساعدات لا يمكن تبريره بأي شكل، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن أمر لا يمكن تبريره إطلاقاً.

وأضاف: قتل مئات المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، وأطفال قُتلوا أثناء جمعهم للمياه.. إنها كارثة إنسانية، ويجب أن تنتهي، لقد قدمنا ملايين الجنيهات كمساعدات إلى غزة، وأعلنا عن دعم إضافي بقيمة 40 مليون جنيه هذا العام، لكن تلك المساعدات لا تصل إلى مستحقيها، لذلك نزيد من حجم تدخلنا ونسارع الخطى لإجلاء الأطفال من غزة ممن يحتاجون إلى رعاية طبية حرجة، لنقلهم إلى المملكة المتحدة لتلقي علاج متخصص.

وواصل: سماح إسرائيل للدول بإسقاط المساعدات جواً إلى غزة جاء متأخراً جداً، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات عبر هذا المسار، نعمل على نحو عاجل مع السلطات الأردنية لوضع المساعدات البريطانية على متن الطائرات وإيصالها إلى غزة، بصورة أوسع، أعمل إلى جانب أقرب حلفائنا على وضع مسار نحو السلام في المنطقة، يركز على حلول عملية تحدث فرقاً حقيقياً في حياة أولئك الذين يعانون من ويلات هذه الحرب، سيتضمن هذا المسار خطوات ملموسة لتحويل وقف إطلاق النار، الذي تشتد الحاجة إليه، إلى سلام دائم.

وقال أيضاً: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون جزءاً من هذه الخطوات، وأنا واضح تماماً بشأن ذلك، لكنه لا بد أن يكون جزءاً من خطة أشمل تؤدي في نهاية المطاف إلى حل الدولتين، وضمان أمن دائم لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. فبهذه الطريقة فقط يمكن أن يكون الاعتراف أداة فاعلة لتحسين حياة من يعانون، وهذا يجب أن يكون هدفنا النهائي دائماً.

وأضاف: إعادة بناء مكانة المملكة المتحدة على الساحة الدولية تتيح لنا حشد الجهود الدولية خلف أهداف حقيقية وحلول عملية،

وهذا ما فعلناه من خلال "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا، ويجب أن يحدث الشيء ذاته في الشرق الأوسط، من خلال بناء تحالف دولي جديد خلف خطة تنهي المعاناة الآن وعلى المدى الطويل.