جريمة اطلاق نار تخلف فاجعة عائلية فى أيرلندا الشمالية

أعلنت الشرطة وخدمة الإسعاف اليوم الأربعاء، في أيرلندا الشمالية مقتل امرأة وطفلين وإصابة رجل بجروح خطيرة، في حادث إطلاق نار وقع بمنطقة ريفية.

وينتمي الأربعة أشخاص إلى نفس الأسر، ولم تحدد الشرطة أي دافع محتمل وراء الحادث، لكن جيما دولان، عضوة الجمعية الأيرلندية الشمالية عن المنطقة، وصفته بأنه "حادث أسري" في منشور عبر موقع للتواصل الاجتماعي.

وأكدت شرطة أيرلندا الشمالية عدم وجود أي خطر قائم على المواطنين بسبب إطلاق النار الذي وقع في قرية ماجوايرسبريدج، على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب غرب بلفاست.

وتم استدعاء الشرطة والإسعاف إلى عنوان في القرية بعد الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء ، وتم إعلان وفاة شخصين. وتم نقل شخصين آخرين إلى المستشفى، حيث توفي أحدهما.

وذكرت الشرطة أن حالة الشخص الرابع حرجة، وقال روبرت مكجوان قائد الشرطة: "لقد تعرض الأربعة لجروح بسبب طلقات نارية، ويمكنني أن أؤكد أن الأربعة من نفس الأسرة".

وذكرت الشرطة في وقت لاحق أن الثلاثة الذين لقوا حتفهم هم امرأة في الأربعينيات وطفلان، صبي وفتاة.

ومن جانبها، قالت ديبورا إرسكين، التي تمثل المنطقة في جمعية أيرلندا الشمالية، إن المجتمع "مصدوم" من إطلاق النار في "منطقة ريفية هادئة". وأضافت أن "الجميع متأثرين بشدة بسبب ما حدث هذا الصباح.