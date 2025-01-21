لندن.. محاكمة جديدة في المعركة بين الأمير هاري وصحف شعبية

تبدأ الثلاثاء في لندن محاكمة اثنتين من منشورات الملياردير روبيرت موردوك يتهمهما الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، بالحصول على معلومات عن حياته الخاصة بشكل غير قانوني.

ولهذه الغاية، جرى استدعاء هاري، المقيم في كاليفورنيا مع زوجته ميغن وطفليهما، للإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة في المحكمة العليا في لندن، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة تصل إلى عشرة أسابيع.

وتستهدف الإجراءات المدنية مجموعة صحف نيوز غروب (NGN) التي يملكها قطب الأعمال روبيرت موردوك.

ويتهم هاري صحيفتين شعبيتين، هما "ذي صن" و"نيوز أوف ذي وورلد"، التي توقفت عن الصدور، باستخدام أساليب غير قانونية، بما يشمل الاستعانة بمحققين خاصين، لجمع معلومات لمقالات عنه قبل أكثر من عقد.

حقق دوق ساسكس، الذي تخلى عن مسؤولياته في العائلة الملكية، انتصارا كبيرا ضد الصحافة الشعبية في عام 2023 عندما حصل على إدانة ضد ناشر صحيفة "ديلي ميرور" بشأن مقالات تستند إلى اختراق للرسائل الهاتفية.

ولا تتعلق الإجراءات أمام المحكمة العليا في لندن بقضية التنصت على الهاتف، بعد أن قضى القاضي تيموثي فانكورت بأن المهلة الزمنية للتصرف في هذه النقطة قد انقضت.

وبالإضافة إلى هاري، يقاضي المسؤول السابق في حزب العمال البريطاني توم واتسون، وهو الآن عضو في مجلس اللوردات، مجموعة "ان جي ان" أيضا. وفضّل مئات الضحايا الآخرين التوصل إلى اتفاقيات ودية مع المجموعة الإعلامية.

وقال هاري في حدث لصحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر إنه ينوي "محاسبة" الصحف الشعبية التي يخوض ضدها معركة قانونية شرسة.

ويتهم المدعيان أيضا مسؤولي شبكة "ان جي ان" بالتستر على تصرفات موظفيهم غير القانونية من خلال حذف رسائل البريد الإلكتروني.

تنفي شبكة "ان جي ان" هذه الاتهامات وتصفها بأنها "كاذبة" و"لا أساس لها من الصحة".

وقال ناطق باسم الشبكة إن "ان جي ان" ستستدعي في المحاكمة "عددا من الشهود، بما في ذلك خبراء في التكنولوجيا ومحامون ومسؤولون كبار (في الشركة) لدحض الادعاء".

ويلقي هاري، الذي ابتعد عن العائلة المالكة في عام 2020 وانتقل إلى الولايات المتحدة مع ميغن، باللوم على مصوري المشاهير في وفاة والدته ديانا عام 1997 في باريس.