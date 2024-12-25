عندما توقفت الحرب العالمية الأولى خلال عيد الميلاد من أجل مباراة كرة قدم

اندلعت الحرب العالمية الأولى صيف عام 1914، وبحلول شهر ديسمبر، قُتل مئات الآلاف من الناس في حرب دموية لم يشهد التاريخ مثيلاً لها من قبل، حيث دخلت القوات البريطانية الحرب بمعنويات عالية، على أمل العودة إلى الوطن بحلول عيد الميلاد، لكنهم سرعان ما أدركوا أن الواقع كان مختلفاً تماماً.

في الفترة التي سبقت فترة الأعياد، أرسل الإمبراطور ويليام الثاني أشجار عيد الميلاد إلى الألمان في محاولة منه لوقف الحرب ولو في فترة ليلة رأس السنة على الأقل، ما دفع قوات الحلفاء إلى فعل الشيء نفسه رداً على ذلك.

أعلن البابا بنديكت الخامس عشر علناً عن رغبته في وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد، قائلاً: "يجب أن تصمت المدافع على الأقل في الليلة التي غنت فيها الملائكة"، ومع ذلك لم يكن الزعماء السياسيون من الجانبين حريصين على إصدار الأمر بذلك إلى قادة جيشهم، الذين لم يدعوا إلى وقف الصراع.

وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك فترات انقطاع دورية لإطلاق النار على طول الجبهة التي يبلغ طولها 48 كيلومتراً في الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد، وفي عشية عيد الميلاد، قيل لبعض الجنود ألا يطلقوا النار إلا إذا تم إطلاق النار عليهم، في خطوة تُعرف باسم "عِش ودع غيرك يعيش".

في يوم عيد الميلاد، خرج الجنود الألمان من خنادقهم الموحلة يلوحون بأذرعهم، ليظهروا لقوات الحلفاء أنهم لا يشكلون أي تهديد، ورد عليهم الطرف المقابل بالمثل، فخرج من خنادقه وعلى مسافة 50 ياردة أخذ الجنود بتبادل السجائر والهدايا التذكارية المختلفة.

وقال الملازم الألماني كورت زيهميش: "أحضر زوجان من الإنجليز كرة قدم من خندقهما وبدأت مباراة كرة قدم قوية، كان كل هذا رائعاً وغريباً، اعتقد الضباط الإنجليز ذلك أيضاً؛ وبحلول المساء سأل الضباط عما إذا كان من الممكن عقد مباراة كرة قدم كبيرة في اليوم التالي بين الموقعين".

وكتب الجنود البريطانيون إلى أحبائهم في الوطن يصفون الشعور الذي شعروا به، عندما لعبوا كرة القدم مع العدو على حد قولهم، وتبادلوا الهدايا والطعام، وكانوا في حالة معنوية عالية بشكل عام، وأجرى الجانبان عمليات دفن مشتركة وقاما بأعمال لتعزيز خنادقهما أثناء وقف إطلاق النار في يوم عيد الميلاد.

كان وقف إطلاق النار مثيراً للجدل، وأعرب العديد من الناس عن معارضتهم للفكرة، وكان من بين هؤلاء أدولف هتلر، الذي كان حينها شاباً يعمل في وكالة الأنباء الألمانية، والذي قيل إنه قال: "أليس لديكم أي حس بالشرف الألماني؟".

وفي اليوم التالي، استؤنف القتال بين الجانبين ولم تحدث أي هدنة أخرى بمناسبة عيد الميلاد في الأعوام التالية.. وإجمالاً، لقي 10 ملايين شخص حتفهم في الصراع الذي استمر من عام 1914 إلى عام 1918.