تراجع صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة إلى 77 ألف شخص خلال العام المنتهي في يونيو 2026، وهو أدنى رقم سنوي منذ العام 1997 باستثناء سنوات تفشي كوفيد، بحسب بما أظهرت بيانات إحصائية الخميس.وقال المكتب إن "تقديراتنا الأولية تظهر بأن صافي الهجرة الدولية طويلة الأمد بلغ 77 ألفا خلال العام المنتهي في حزيران/يونيو 2026"، موضحا أن العدد انخفض "بأكثر من النصف" عن العام السابق.

وستشكل أرقام صافي الهجرة، وهي الفارق بين أعداد القادمين إلى بريطانيا والمغادرين منها، دفعة لحكومة حزب العمال التي تتعرض لضغوط من حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كاي) اليميني المتشدد المناهض للهجرة.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إن "هذه الحكومة استعادت السيطرة. خفضنا صافي الهجرة إلى 77 ألفا، في تراجع بنسبة 92 في المئة عن الذروة التي بلغتها في عهد المحافظين. حيث أخفقوا هم، حققنا نحن النتائج للشعب البريطاني".

لكن حزب "ريفورم يو كاي" قال إن الأرقام "لا تدعو للاحتفال".

وقال المتحدث باسم شؤونه الداخلية ضياء يوسف إن كلا من حكومات حزب العمال وحزب المحافظين كانت مسؤولة عن السماح بدخول "19 مليون شخص جديد إلى البلاد بما يتناقض مع الإرادة الصريحة للشعب البريطاني".

وأضاف أن "مناطق بأكملها في البلاد تغيّرت بشكل جذري".

ولا تشمل الأرقام المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة عبر المانش من شمال فرنسا.

ووصل حوالى 23500 شخص بحرا منذ مطلع العام حتى 13نوفمبر، بحسب أرقام رسمية بريطانية، في تراجع بنحو 40 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.





