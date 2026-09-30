بريطانيا: مؤشرات قوية إلى ضلوع إيران في مخطط استهداف قاعدة «فيرفورد»

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام اليوم الأربعاء إن ​لندن لديها "مؤشرات قوية" على ضلوع إيران في مخطط مشتبه به استهدف ‌قاعدة فيرفورد الجوية ​البريطانية .

وفي واقعة أثارت استجابة أمنية واسعة النطاق ومخاوف لدى الحلفاء الغربيين ولم تتضح أسبابها بعد، أُلقي القبض يوم الأحد على خمسة بريطانيين في العشرينات من أعمارهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية وأخرى تتعلق بمتفجرات بالقرب من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو ⁠الملكي في غرب إنجلترا.

وأطلقت السلطات سراح الخمسة، الذين يعيشون جميعا في لندن، بكفالة في وقت لاحق.

وقال بيرنام في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هناك مؤشرات قوية على اضطلاع إيران بدور فيما حدث خلال مطلع الأسبوع في ‌قاعدة فيرفورد، لكن الأمر يظل بالطبع قيد تحقيق مستمر ومعقد وخطير تجريه الشرطة".

وردا على تقارير أشارت إلى احتمال ضلوعها في الواقعة، نفت إيران يوم الاثنين بشدة هذه ‌الاتهامات.

وذكر بيرنام أن بريطانيا تعمل بشكل وثيق مع الولايات ‌المتحدة، التي استخدمت قاذفاتها قاعدة فيرفورد خلال الأشهر القليلة الماضية لتنفيذ مهام ‌ضد إيران.