"حادثة كبرى" في بريطانيا.. اعتقالات وشاحنات ومتفجرات قرب قاعدة تستخدمها أمريكا

أعلنت شرطة لندن الأحد توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لـ"عمل إرهابي"، بعد "حادثة كبيرة" وقعت ليلا قرب قاعدة عسكرية يستخدمها سلاح الجو الأميركي في غرب إنجلترا.

وقالت شرطة العاصمة مع إعلانها توقيف المشتبه بهم، إنه "يمكن الآن تأكيد أنّ شرطة مكافحة الإرهاب تقود تحقيقا في حادث وقع ليلا بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير".

من جانبها، قالت شرطة غلوسترشاير في بيان إنّ خبراء إبطال المتفجرات التابعين للجيش "يقومون حاليا بفحص عدد من المركبات" قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتمّ إخلاء منازل مجاورة.

وأضافت أنّه تمّت إقامة طوق أمني، مشيرة إلى احتواء "الحادثة الكبيرة".

و قال متحدث باسم الحكومة إنّه يتم إطلاع رئيس الوزراء آندي بورنم على آخر المستجدات.

وأضاف "نحن ممتنّون لأجهزة الطوارئ، التي تحرّكت بسرعة لاحتجاز العديد من المشتبه بهم ووضعت تدابير للحفاظ على سلامة المجتمع".

وأشار إلى أنّه "سيكون من غير المناسب التعليق بشكل أكبر على الأمر، طالما أنّ التحقيقات لا تزال جارية".

كذلك، شكر وزير الدفاع ويس ستريتينغ "فرق الطوارئ والفرق المتخصّصة" التي انتشرت في المكان.

وقال في منشور على منصة إكس "يمكننا التأكيد أنّ الأمر يُعالج".

- تهديدات متزايدة -

فيرفورد هي قاعدة بريطانية تضم السرب 501 للدعم القتالي، وهو جناح إداري تابع للقوات الجوية الأميركية.

وأعلن سلاح الجو الأميركي في بيان أنّ الحادثة لم تشمل أيا من أفراده، قائلا "نواصل تنسيقنا الوثيق مع شركائنا البريطانيين لضمان أمن جنودنا والسكان".

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فقد تمّ نشر أجهزة متخصصة في المنطقة، بما في ذلك فريق متخصص في التدخّلات في المناطق الخطرة.

وأفادت الشرطة بأنّه تم إخلاء العديد من المنازل في قرية ويلفورد المجاورة، وأُجلي السكان إلى مركز ترفيهي قريب، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).