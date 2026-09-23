لحظات رعب في السماء.. طياران ينجوان بعد تحطم «هوك تي2»

نجا طياران في سلاح الجو الملكي البريطاني بإصابات طفيفة، بعد أن قفزا بالمظلات من طائرة تدريب من طراز «هوك تي2» تحطمت قرب قاعدة راف فالي في جزيرة أنغلسي شمال ويلز، بعد ظهر الأربعاء.

وقالت شرطة شمال ويلز إن الحادث وقع في منطقة بنكارنيسيوغ قرب القاعدة، مشيرة إلى أن الطيارين يخضعان للعلاج من إصابات يُعتقد أنها طفيفة، فيما لم ترد تقارير عن إصابات أخرى أو أضرار واسعة على الأرض. وأُرسلت طائرات إسعاف جوي ومروحية تابعة لخفر السواحل إلى موقع الحادث.

وقال سلاح الجو الملكي البريطاني في بيان: «وقع حادث يتعلق بطائرة هوك تي2 تابعة لسلاح الجو الملكي كانت تقلع من راف فالي قرب أنغلسي. يجري التحقيق حاليًا، ولن نعلق أكثر في الوقت الراهن».

وبحسب شهود عيان، واجهت الطائرة مشكلة بعد الإقلاع مباشرة، وشوهدت نيران برتقالية اللون قبل أن يقفز الطياران بالمظلات. وسقطت الطائرة لاحقًا في حقل، حيث اندلعت فيها نيران كبيرة وتصاعدت أعمدة من الدخان الأسود الكثيف، فيما أكد شهود أن المظلتين فتحتا بنجاح.

وتُعد «هوك تي2» طائرة تدريب متقدمة تستخدمها مدرسة الطيران رقم 4 في راف فالي لإعداد الطيارين للانتقال إلى طائرات مقاتلة، من بينها «تايفون» و«إف-35».