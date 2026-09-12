بعد تصريحات ترامب.. بريطانيا تؤكد ثبات موقفها من توحيد أيرلندا

​قال متحدث باسم ‌مكتب ​رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام اليوم السبت إن موقف بيرنام من توحيد أيرلندا لم يتغير، وذلك ⁠عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها ‌إنه "يود" رؤية أيرلندا موحدة.

وردا على أسئلة طرحها ‌نواب في البرلمان يوم ‌الأربعاء بشأن احتمال إجراء استفتاء ‌بشأن الحدود ‌في أيرلندا الشمالية، قال بيرنام "لا ​علم ‌لي ​بوجود تأييد شعبي ⁠من الأغلبية لإجراء استفتاء جديد، ولن يتم إجراء ​أي ⁠استفتاء ⁠ما لم يتغير هذا الوضع".

وذكر المتحدث ⁠اليوم أن تصريحات رئيس الوزراء لا تزال قائمة، بعدما قال ترامب لصحفيين عقب اجتماعه مع ‌رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في ​دبلن إن توحيد أيرلندا سيحدث في نهاية المطاف.