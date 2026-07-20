أندي بيرنهام.. سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد

أصبح أندي بيرنهام رسميا رئيس وزراء بريطانيا الجديد، وقبل بيرنهام رسميا دعوة الملك تشارلز الثالث لتشكيل حكومة.

ونشر قصر باكنجهام صورة لمصافحة الرجلين. وتُعرف هذه المراسم باسم "تقبيل الأيدي"، وهي الإجراء الذي يرمز إلى انتقال السلطة من رئيس الوزراء السابق كير ستارمر إلى بيرنهام.

وقال قصر باكنجهام في بيان إن الملك "استقبل في لقاء رسمي معالي النائب في مجلس العموم أندرو بيرنهام، وطلب منه تشكيل حكومة جديدة. وقد قبل معالي النائب أندرو بيرنهام عرض الملك، وأدى مراسم "تقبيل الأيدي" عند تعيينه رئيسا للوزراء ووزيرا للخزانة."

وأصبح بيرنهام سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة منذ عام 2016، في عملية تسليم للسلطة باتت مألوفة للغاية الآن، بعد أن خلف كير ستارمر في منصب زعيم حزب العمال الحاكم الذي يمثل تيار يسار الوسط يوم الجمعة الماضي.

وألقى ستارمر كلمة وداع قصيرة خارج مقر إقامة رئيس الوزراء في 10 داونينج ستريت، قال فيها: "لقد انتهى عملي".

وقال ستارمر قبل توجهه إلى قصر باكنجهام لتقديم استقالته إلى الملك: "أغادر عن طيب خاطر، وأغادر بابتسامة، وأغادر فخورا بكل ما حققناه". وقال قصر باكنجهام في بيان أن الاستقالة كانت عرضا "تفضل جلالته بقبوله بكل ترحاب".

وتعهد آندي بورنم الاثنين تقديم خطة عشرية لبريطانيا مع توليه رئاسة الحكومة خلفا لكير ستارمر، مشددا على وجوب استعادة الاستقرار السياسي.وقال بورنم في خطابه الأول بعدما كلّفه الملك تشارلز الثالث تأليف الحكومة الجديدة "على بريطانيا أن تظهر للعالم أننا قادرون على استعادة استقرارنا مجددا"، متعهدا "أن أصدر توجيهي الأول بإنهاء ظاهرة النوم في العراء في بلادنا".