الشرطة البريطانية تحقق في تصادم قطارين أسفر عن وفاة السائق وإصابة العشرات

قالت الشرطة البريطانية إن تسعة أشخاص في حالة خطيرة، اليوم السبت، إثر تصادم بين قطاري ركاب في وسط إنجلترا الليلة الماضية، في حادث أودى بحياة سائق أحدهما.

وذكر قائد شرطة النقل البريطانية، لوسي دورسي، أن أكثر من 80 شخصا تلقوا العلاج بالمستشفيات عقب الحادث الذي وقع عصر أمس الجمعة، ولايزال هناك 28 شخصا يتلقون العلاج اليوم السبت.

وقال قصر باكنجهام إن الملك تشارلز الثالث "حزين للغاية" جراء الحادث.

وتسعى الشرطة ومحققو الحوادث إلى تحديد ملابسات اصطدام قطار ركاب كان متجها إلى محطة سانت بانكراس في لندن، بالعربة الأخيرة لقطار آخر كان في طريقه إلى نفس الوجه عصر أمس الجمعة.

وحققت السكك الحديد البريطانية أحد أفضل سجلات السلامة في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وفي أكتوبر 2024، لقي راكب حتفه في تصادم بين قطارين في ويلز، في أول حادث مميت يشمل عدة قطارات منذ أكثر من ربع قرن.