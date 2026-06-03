بعد تقييد شاب كان يحتضر.. "واقعة الأصفاد" تشعل احتجاجات بريطانيا

شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، على «عدم وجود مبرر» للعنف، وذلك عقب صدامات اندلعت بين الشرطة ومحتجين عبروا عن غضبهم من طريقة تعامل أفراد الأمن مع الطالب هنري نوفاك، الذي قُيّد بالأصفاد بينما كان يُحتضر إثر تعرضه للطعن.

وقال ستارمر أمام النواب، غداة توقيف شخصين خلال مظاهرة قادها اليمين المتشدد ليل الثلاثاء: «هذا وقت العمل الجدي لا إبداء الغضب»، مؤكداً أن الحكومة ستضمن مواجهة كل من يثبت تورطه في أعمال مخلة بالنظام «أقصى ما ينص عليه القانون».

وكانت موجة من الغضب قد اجتاحت بريطانيا بعد نشر مقطع مصور -التقطته كاميرا مثبتة على جسم شرطي- يوثق لحظات احتضار الطالب هنري نوفاك في ديسمبر الماضي، حيث يُسمع وهو يصرخ «لا يمكنني التنفس» بينما قام عناصر الشرطة بتقييده بدلاً من إسعافه.

وأظهر المقطع المصور، الذي عُرض أثناء محاكمة الجاني "فيكروم ديغوا" (الذي طعن الضحية بعد اتهامه كذباً بإطلاق إساءات عنصرية)، أن الشرطة صدقت ادعاءات القاتل وتجاهلت مناشدات الضحية.

يُذكر أن ستارمر كان قد أدان هذه الحادثة يوم الاثنين، واصفاً إياها بـ «المروعة والصادمة».