ستارمر يدعو إلى فتح مضيق هرمز بشكل كامل

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه يجب إعادة فتح مضيق هرمز، مع وصول "غير مشروط وغير مقيد" لحركة الشحن، فيما بدا أن أمريكا وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق.

وقال رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة ستعمل مع الحلفاء "لاغتنام تلك اللحظة" للمساعدة في تحقيق حل طويل الأمد في الشرق الأوسط، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأحد، مضيفاً :"أحب بإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس السبت إن اتفاقا مع إيران ، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، "تم التفاوض عليه إلى حد كبير"، وذلك بعد اتصالات أجراها مع إسرائيل وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في المنطقة.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "تجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق، وسيجري الإعلان عنها قريبا"، دون ذكر تفاصيل بشأن التوقيت.