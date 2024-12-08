بريطانيا.. العاصفة «داراغ» تعطل النقل وتقطع الكهرباء

أدت العاصفة داراغ إلى تعطيل حركة النقل في بريطانيا، أمس، مع إلغاء العديد من رحلات القطارات والطيران، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل. وقضى رجل صباح السبت في شمال غرب إنجلترا بعد سقوط شجرة على شاحنته. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية البريطانية، تحذيراً أحمر من الرياح القوية والذي نادراً ما تعلنه، بين الساعة الأولى فجراً بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش والساعة 11 صباحاً في جنوب غرب إنجلترا وجزء من ويلز. وأشارت الوكالة، إلى أن إنجلترا وويلز ستظلان في حالة التأهب الأصفر الأحد حتى الساعة السادسة مساء. وتلقى نحو ثلاثة ملايين شخص تنبيهاً على هواتفهم المحمولة يدعوهم إلى البقاء في منازلهم.

وبلغت سرعة الرياح 150 كيلومتراً في الساعة في شمال ويلز، وفق وكالة الأرصاد الجوية. وحتى الساعة التاسعة صباحاً، انقطعت الكهرباء عن 86 ألف منزل في إنجلترا وأسكتلندا وويلز، وفقاً لشركة الكهرباء. كما انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 45 ألف منزل في إيرلندا الشمالية، بحسب صحيفة بلفاست تلغراف. وحذرت شركة السكك الحديد الوطنية، من اضطرابات تطال رحلات القطار في إنجلترا وأسكتلندا وويلز حتى اليوم الأحد.

وتم إغلاق الجسور لأسباب تتعلق بالسلامة بسبب الرياح العاتية، مثل جسر سيفيرن الذي يربط جنوب غرب إنجلترا بويلز. وألغت الخطوط الجوية البريطانية عدة رحلات من مطار هيثرو وإليه. وفي إيرلندا، تسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن 400 ألف منزل، وفق وسائل إعلام.

أعلن مطار سخيبول الهولندي، أول من أمس، إلغاء أكثر من مئة رحلة يوم الجمعة بسبب الرياح القوية الناجمة عن العاصفة. ويعد المطار أحد أهم المراكز الجوية في أوروبا. وتأخرت رحلات أخرى، بعضها لمدة تصل إلى ساعة. وقال المطار في بيان: «بسبب الرياح القوية الناجمة عن العاصفة، من المتوقع أن يقل عدد الرحلات الجوية التي تقلع وتهبط. وحث المطار الركاب على أخذ التأخير والإلغاءات في الاعتبار».