وزير الصحة البريطاني المستقيل يعلن نيته الترشح لخلافة ستارمر

أعلن ويس ستريتنغ الذي استقال هذا الأسبوع من منصب وزير الصحة البريطاني، السبت أنه ينوي الترشّح لرئاسة حزب العمّال ليحلّ محلّ رئيس الوزراء كير ستارمر، إثر تراجع شعبية الحزب وتكبدّه نتائج كارثية في الانتخابات المحلية.

وقال ستريتنغ "نحن بحاجة إلى منافسة فعلية يتواجه فيها أفضل المرشّحين في الميدان. وأنا سوف أشارك فيها".

ويمثّل ستريتنغ (43 عاما) الجناح اليميني في حزب العمّال، وانتقد ستارمر بشدة في بيان استقالته، قائلا إنه "فقد الثقة في قيادته".

ويواجه ستارمر منذ أيام دعوات للتنحي بعد هزيمة قاسية مني بها حزبه في الانتخابات المحلية، وازداد الضغط على زعيم حزب العمّال بعد استقالة أربعة وزراء دولة، ومطالبة 86 نائبا من أصل 403 نواب في الحزب، باستقالته.