بريطانيا: قصف إسرائيل للبنان "مدمر للغاية"





​قالت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية اليوم ‌الخميس ​إن قصف إسرائيل للبنان "مدمر للغاية" مضيفة أن الحرب يجب أن تتوقف لمنع تداعي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت لتايمز راديو اليوم ⁠الخميس "نريد أن نرى لبنان مشمولا في وقف إطلاق النار... نريد توسيع نطاقه ليشمل لبنان لأن عدم حدوث ذلك سيزعزع ‌استقرار المنطقة بأكملها".

وتابعت قائلة "هذا التصعيد الذي رأيناه من إسرائيل أمس مدمر للغاية ‌ونريد أن نرى وقفا للأعمال القتالية".

ووجه ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات ‌حادة لبريطانيا قائلا إنها ‌لم تقدم الدعم لواشنطن في الحرب التي شنتها ​على إيران.

ولدى ⁠سؤالها ⁠عن التوتر مع الولايات المتحدة، قالت كوبر إن من الممكن استمرار التقارب بين ⁠لندن وواشنطن في وقت تتخذ فيه نهجا مختلفا في المنطقة.