بريطانيا ترسل طائرات حربية إلى الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، لدى توجّهه إلى كندا للمشاركة في محادثات مجموعة الدول السبع، إن بريطانيا بصدد إرسال معدات عسكرية بما فيها طائرات حربية إلى الشرق الأوسط، في خضم التوترات بين إيران وإسرائيل.

وأضاف ستارمر في تصريح لصحافيين يرافقونه، «نحن بصدد إرسال معدات إلى المنطقة، بما في ذلك الطائرات الحربية، وذلك لأغراض الدعم الطارئ». وقال ستارمر إنه تحدّث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد أولى الهجمات التي شنّتها إسرائيل على مواقع عسكرية ونووية إيرانية اعتباراً من الجمعة.

ووصف ستارمر الأوضاع بأنها «تتطوّر سريعاً» و«شديدة التوتر». وقال «نجري مناقشات مستمرة مع حلفائنا طوال الوقت»، ولفت إلى أن وزير الخارجية ديفيد لامي «تحدّث أيضاً إلى الإيرانيين».

وشدّد على أن بريطانيا تدعو على الدوام إلى احتواء التصعيد، «وبالتالي كل ما نقوم به، وكل المناقشات التي نجريها لها صلة باحتواء التصعيد». ووصف محادثات أجراها الجمعة مع نظيره الإسرائيلي بأنها «جيدة وبناءة»، وتطرقت إلى «سلامة إسرائيل وأمنها».