وزير الدفاع البريطاني: إيران ترد بطريقة عشوائية بشكل متزايد

رفض وزير الدفاع البريطاني "جون هيلي" اليوم الأحد تأييد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران بشكل صريح، قائلاً إن على الولايات المتحدة "توضيح الأساس القانوني للإجراء الذي اتخذته"، لكنه استنكر الرد الإيراني العشوائي واستهدافها أهدافاً مدنية.

وقال "هيلي" للصحفية "لورا كوينزبيرج" من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن لندن لم تشارك في الضربات، لكنها تشاطر الولايات المتحدة وحلفاءها الآخرين في المنطقة هدفهم المتمثل في عدم حصول طهران على سلاح نووي أبداً.

ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الضربات تتماشى مع القانون الدولي، قال هيلي إن "توضيح الأساس القانوني للإجراء الذي اتخذته" الولايات المتحدة يقع على عاتقها.

وأضاف أن إيران ترد بطريقة عشوائية بشكل متزايد، مستهدفةً مطارات مدنية وفنادق بالإضافة إلى القواعد العسكرية.

وقال لشبكة "سكاي نيوز": "عززنا دفاعات المملكة المتحدة في المنطقة، ونشارك بفاعلية في عمليات الدفاع الإقليمية".

وأضاف أن الطائرات البريطانية تعمل انطلاقاً من قواعد في قطر وقبرص، وتعترض هجمات الطائرات المسيرة على القواعد والحلفاء.