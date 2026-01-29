ستارمر يدعو من بكين إلى شراكة استراتيجية شاملة مع الصين

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس إلى شراكة استراتيجية شاملة مع الصين خلال "الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم".

وخلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينج له في بكين، شدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة عمل بلديهما معا من أجل الاستقرار العالمي، ومكافحة تغير المناخ، وقضايا أخرى. وقال ستارمر: "لقد كنت واضحا منذ فترة طويلة بأن المملكة المتحدة والصين بحاجة إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتسقة وطويلة الأمد".

ويجري ستارمر، وهو أول رئيس وزراء بريطاني يزور الصين منذ ثماني سنوات، محادثات مع شي في قاعة الشعب الكبرى وسط بكين، في محاولة من البلدين لتحسين العلاقات بعد عدة سنوات من التوتر.

ومن المتوقع أن يوقع البلدان عددا من الاتفاقيات في وقت لاحق اليوم.

ويحاول ستارمر، الذي تولى رئاسة الحكومة البريطانية في يوليو 2024، توسيع الفرص للشركات البريطانية في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من الركود، ويرافقه في هذه الرحلة أكثر من 50 من كبار التنفيذيين في قطاع الأعمال، إلى جانب قادة بعض المنظمات الثقافية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد التقى في وقت سابق بتشاو لي جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (الهيئة التشريعية).