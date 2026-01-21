قضية «غرينلاند» تعلّق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

قرر البرلمان الأوروبي تعليق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ضوء التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع اشتداد ⁠الخلاف على مستقبل غرينلاند.

وقالت رئيسة كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين إيراتكسي غارسيا بيريز للصحافيين: إن هناك «اتفاقاً (تؤيده) غالبية» المجموعات السياسية لتجميد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت بين واشنطن وبروكسل.

وأكد حزب الشعب الأوروبي (يمين)، أكبر أحزاب البرلمان الأوروبي، تجميد المناقشات المتعلقة بهذا الاتفاق الذي كان ينص على رسوم جمركية بنسبة 15 % على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وفي المقابل إلغاء الرسوم على الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر، أمس، إن عدم السماح للشركات الأمريكية بالدخول إلى السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية «أداة قوية جداً».

من جهته، قال الرئيس الفرنسي ⁠إيمانويل ماكرون إن أوروبا لن تستسلم أمام المتنمرين أو ترضخ للترهيب، ‌في انتقاد لاذع لتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة إذا لم تسمح له أوروبا بالسيطرة على غرينلاند.

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس تؤيد تعليق اتفاق التجارة المبرم ⁠بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصيف الماضي.