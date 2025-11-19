تركيا.. هل مات السياح الألمان بالسم؟

في حادث مأساوي بتركيا، قضت عائلة ألمانية بأكملها مكونة من 4 أفراد، والتي كانت تقضي إجازة قصيرة في إسطنبول بعد قدومها من ألمانيا، حيث فارق سيرفيت بوجيك (40 عاماً) الحياة ليلة الاثنين، ليلحق بزوجته وطفليه اللذين توفوا قبل أيام في العناية المركزة في مستشفى جميل تاشجي أوغلو ، فيما لا يزال التحقيق جارياً لتحديد سبب الوفاة بدقة.

وتركز الشكوك حول تسمم محتمل، سواء غذائي أو نتيجة تعرضهم لمبيدات حشرية سامة استخدمت في الفندق قبل أيام قليلة من الحادث. وأخلت السلطات التركية الفندق وألقت القبض على 11 شخصاً مرتبطين بالقضية، بينهم صاحب الفندق وأعضاء شركة مكافحة الآفات وتم إجراء فحوصات معمليّة على المياه وغرف النزلاء.

وقالت وكالة الاناضول التركية للأنباء إنه تم نقل النزلاء إلى فنادق أخرى مساء السبت ولم يتضح عدد النزلاء الذين غادروا الفندق.

وقامت السلطات بنقل جميع الأغراض من الفندق في منطقة فتيحة للخضوع لاختبارات معملية.

وقد أخذ محققو الطب الشرعي بالفعل عينات من مياه الشرب.

وقالت الاناضول إنه تم تعقيم غرفة بالطابق الأرضي بمواد كيماوية- من المرجح أن تكون مبيدات حشرية، والتي عادة ما يتم استخدامها لمكافحة الحشرات.

وبحسب وسائل إعلام تركية فقد ألقت الشرطة القبض على 11 مشتبها بهم على خلفية القضية، من بينهم صاحب الفندق وأعضاء شركة مكافحة الآفات التي نفذت عملية الرش.

ومازال الأب في وحدة الرعاية المركزة، في حين تم نقل سائحين آخرين بنفس الفندق للمستشفى .

وذكرت صحيفة صباح أن أفراد الاسرة شعروا بالأعياء بعد تناول بلح البحر المحشو من بائع في الشارع وشوربة وطبق مصنوع من أمعاء العجل من بائع آخر. كما قاموا بشراء حلوى تركية ومياه. وقالت الاناضول إن أفراد الأسرة تناولوا الدجاج أيضا.

وتم نقل أفراد الأسرة الأربعاء الماضي إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي، حسبما ذكرت الاناضول. وتم علاج الأطفال من الإعياء والقيء ، ولكن خرجوا من المستشفى لاحقا.

وعندما تدهورت حالة الأطفال، تم نقل أفراد الأسرة جميعهم إلى المستشفى مجددا خلال الليل. وبعد فترة قصيرة، توفى الطفلان، وأعقبتهما والدتهما.

وحتى الآن، تعتقد السلطات أن التسمم الغذائي هو سبب الوفاة.

لدى سؤال شبكة سي إن إن تورك بشأن التسمم الغذائي، قال أحد ملاك الفندق إن الفندق ليس به مطعم ويقدم المياه فقط.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم تنفيذ حملة لمكافحة الآفات في الفندق قبل الحادث بأيام قليلة، ويشتبه الخبراء في أنه تم خلال ذلك استخدام مواد قد تُلحق الضرر بالبشر، بما في ذلك مبيدات لمكافحة الآفات الزراعية.

وقالت قناة AHaber التلفزيونية: "توصل خبراء البحث الجنائي إلى أن مكافحة بق الفراش تمت قبل عدة ساعات من بدء ظهور أعراض التسمم على الأسرة.

ويجري التحقق في المادة الموجودة في المبيد الحشري، فوسفيد الألمنيوم، فربما تكون قد دخلت غرفة العائلة من خلال تهوية الحمام، مما أدى إلى تسمم أفراد العائلة .