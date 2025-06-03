حرب أوكرانيا.. تبادل جثث ومفاوضات بلا سلام

طالبت روسيا أوكرانيا بسحب قواتها من أربع مناطق أعلنت ضمها إليها قبل أي وقف شامل لإطلاق النار، وذلك وفقاً لمذكرة روسية أُرسلت إلى كييف أمس، ونشرتها وكالات الأنباء الروسية.

وبموجب الوثيقة التي سُلمت للوفد الأوكراني خلال محادثات في إسطنبول، أمس، تُطالب موسكو بانسحاب كامل للجيش الأوكراني من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في الشرق، ومن منطقتي زابوريجيا وخيرسون في الجنوب قبل «تطبيق وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً».

وهذه المناطق الأربع سبق أن ضمتها روسيا في 30 سبتمبر 2022.

وتسيطر روسيا حالياً على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا، أي نحو 113100 كيلومتر مربع.

كما أعلنت روسيا وأوكرانيا اتفاقهما على مواصلة تبادل أسرى الحرب وإعادة رفات 12 ألف جندي من الجانبين.

والتقى مفاوضون روس وأوكرانيون في إسطنبول لمدة ساعة تقريباً في ثاني اتصال مباشر بين الجانبين منذ عام 2022.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللقاء بأنه كان عظيماً، وقال إنه يأمل في ترتيب لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تركيا.

مذكرة مفصلة

وتقول موسكو إنها تسعى إلى تسوية طويلة الأمد، وليس وقفاً مؤقتاً للحرب. وقال فلاديمير ميدينسكي، الذي يرأس الوفد الروسي في المحادثات، إن المفاوضين الروس سلموا نظراءهم الأوكرانيين مذكرة مفصلة توضح شروط موسكو لوقف شامل لإطلاق النار.

وأضاف ميدينسكي أن موسكو اقترحت أيضاً «وقفاً محدداً لإطلاق النار لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في أجزاء معينة على خط الجبهة» حتى يتسنى جمع رفات الجنود. وأعلنت روسيا وأوكرانيا أن كلاً منهما سيسلم للآخر رفات ستة آلاف جندي.

وقال الجانبان أيضاً إنهما سيجريان عملية أخرى كبيرة لتبادل أسرى الحرب، وذلك بعد مبادلة ألف أسير من كل جانب عقب جولة أولى من المحادثات في إسطنبول في 15 مايو.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، إن تبادل الأسرى سيركز على تبادل المصابين بجروح خطيرة والأصغر سناً (بين 18 و25 عاماً).

مسودة اتفاق

وأضاف أوميروف، وهو كبير المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات، أن موسكو سلمت أوكرانيا مسودة اتفاق السلام الخاصة بها، وأن كييف التي أعدت نسختها الخاصة ستراجع الوثيقة الروسية.

وقال أوميروف إن أوكرانيا اقترحت إجراء المزيد من المحادثات قبل نهاية يونيو، لكنها تعتقد أن اجتماعاً بين زيلينسكي وبوتين وحده كفيل بحل الكثير من القضايا الخلافية. وأشار أندريه يرماك مدير مكتب زيلينسكي إلى أن الوفد الأوكراني سلّم روسيا خلال المحادثات قائمة بأسماء الأطفال المرحّلين الذين تريد أوكرانيا إعادتهم إلى ديارهم.

وتقول موسكو إن هؤلاء الأطفال نُقلوا لحمايتهم من القتال.