تركيا ترى أملاً في نجاح المحادثات الروسية الأوكرانية

قبيل المحادثات الروسية الأوكرانية المنتظرة في تركيا، تحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "الخميس" عن وجود "ما يكفي من الأسباب للأمل" في نجاح محادثات السلام التي من المقرر أن تعقد في اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا.

وقال فيدان في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في أنطاليا بجنوب تركيا، إن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أنقرة للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان،"وأنا شخصيا أعتقد أن لدينا ما يكفي من الأسباب للأمل".

وأضاف: وصل وفد تقني روسي إلى إسطنبول، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو معنا هنا في أنطاليا، لافتاً إلى أن هذه الزيارات وحدها تثبت الرغبة في إرساء السلام.

ومن المقرر أن تجري في تركيا، أول محادثات سلام مباشرة بين موسكو وكييفمنذ ثلاث سنوات، في غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.